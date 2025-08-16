『親子の法則 人生の悩みが消える「親捨て」のススメ』著者で、9万人を救った親子関係心理学の専門家・三凛さとしはこのほど、実家から出て暮らす20歳以上50歳未満の男女全国301人（男性151人／女性150人）を対象に「帰省時の気持ちと親子関係」に関するアンケート調査を実施、結果を公開した。



【調査結果】触れないで…「結婚や出産の話題」も帰省のストレス要因に

まず、「実家に帰るときの素直な感情」を聞いたところ、「楽しみ・リラックスできる」（41.5%）が最多で、「親に会えるのはうれしい」（30.9%）も高く、家族との再会を楽しみにしている人が半数近くに上った。



一方、「気を遣って疲れる」（21.9％）、「帰省は義務のように感じる」（14.0％）、「とにかく気が乗らない」（8.0％）、「親に会いたくない」（4.7％）といったネガティブな感情も目立った。また、女性は男性より「気疲れ」「義務感」「会いたくない」と答える割合が高く、帰省ブルーを抱えやすい傾向が見えた。



次に、「帰省時に実家で気になる・イヤだと感じること」について聞いたところ、「親の言動・価値観の押し付け」（28.6%）と「自分の生活への干渉」（28.2％）がほぼ同率で上位を占めた。また、「結婚や出産に関する話題」（14.6%）もストレスの要因となっている。



最後に「父親・母親・きょうだいとの仲」について聞いた。「父親との仲」については、「非常に良い」（15.3％）、「まあまあ良い」（22.9％）と答えた人が38.2％。「母親との仲」については、「非常に良い」（19.9％）、「まあまあ良い」（28.2％）と答えた人が48.1％で、父親との仲を約10ポイント上回った。



また、「きょうだいとの仲」については、「普通」（29.6%）が最多。「非常に良い」（14.3％）と「まあまあ良い」（23.9％）を合わせると38.2%で、良好な関係を築いている人も多いことがわかる。その一方で、「疎遠」（7.0％）、「良くない」（5.3％）、「あまり良くない」（5.0％）の回答も17.3%と一定数あり、兄弟姉妹の関係性も一様ではないことがうかがえる。



