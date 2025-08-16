一青窈、「ハナミズキ」は反戦の想いを載せたメッセージソングだった 歌詞の“本当の意味”を明かす
歌手の一青窈が、16・23日放送のテレビ朝日系バラエティー『ももクロちゃんと！』（毎週土曜 深3：50 ※一部地域を除く 熱闘甲子園により時間変更可能性あり）にゲスト出演する。
【写真】「ハナミズキ」歌詞の本当の意味を告白する一青窈
番組では、自身が作詞するデビュー曲「もらい泣き」や歌い継がれる名曲「ハナミズキ」の作詞の世界をももクロにあますとこなく披露。さらに歌詞のヒントを書き留めた作詞ノートの中身を初公開すると、その知られざる作詞秘話に、ももクロも感激のあまり絶句する。
平成にカラオケで最も歌われた名曲「ハナミズキ」（DAM調べ）。結婚式などでよく歌われるラブソングという捉えられ方もあるが、実は平和を願う一青窈の想いが込められたメッセージソングだった。
この曲が2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件のときに、ニューヨークに住む友人を思い一青が作詞した事は広く知られているが、今回「ハナミズキ」の歌詞に秘められた本当の意味が明かされる。
印象的なフレーズ「どうか来てほしい 水際まで来てほしい」「どうぞゆきなさい お先にゆきなさい」。また「君と好きな人が百年続きますように」。ハナミズキの印象的なフレーズで構成された歌詞には具体的なメッセージが込められていたことが明らかになる。番組には、プロデューサーの武部聡志氏もVTR出演し、この歌詞を見たときにメッセージの強さに「一語も直せなかった」と思ったと語る。
同番組はテレ朝動画「Logirl」、TELASA、ABEMAで見逃し配信される。
