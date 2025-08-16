ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬¡Ö¿Æ¤ÎÆó½½°ì¸÷¡×¤ò¼«µÔÄûÀµ¡¢·×»»¼°¤ÎÇ§¼±°ã¤¤¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤Î·×»»¼°¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÇ§¼±°ã¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶»á¤Ï14Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿²áµî¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤â68ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ø¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡Ù¤Ç¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¡¢¤È¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÆü¡¹Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ(¿µÂÀÏº)¤Î¼·¸÷¤ê¡ß½ÇÉã(Íµ¼¡Ïº)¤Î¼·¸÷¤ê¡ßÄï(ÎÉ½ã)¤Î¼·¸÷¤ê¡áÀÐ¸¶²È¤ÎÆó½½°ì¸÷¤ê¡¡¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÐ¸¶»á¤Ï¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÉô¤Î»ØÅ¦¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ä¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Åª¤Ë¡Ø¡ß¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Â¤·¤¿Åú¤¨¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡¦¡Ø7¡ß7¡ß7¡á343¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡ØÆó½½°ì¸÷¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¡¦¡Ø»°É´»Í½½»°¸÷¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Àµ¤·¤¤¡¡¡¦¤ªÁ°¤Ï·×»»¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¤È¤Þ¤¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶èµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÅÏÊÕÈþÃÒÎ´»á¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÏÊÕ»á¤Î·»ÅÏÊÕÈþÃÎÂÀÏº»á¤ÏÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¡£ÁÄÉã¤Ï¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÅÏÊÕÈþÃÒÍº»á¡¢½ÇÉã¤Ï¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÅÏÊÕ´îÈþ»á¡£
ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤ÎÉã¤Ï¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡£½ÇÉã¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡£Äï¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÉ½ã¡¢½°±¡µÄ°÷¤Î¹¨¹â»á¡¢²è²È¤Î±ä·¼»á¡£