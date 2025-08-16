¡È¥¤¥ó¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¡É¤Ç¹¤¬¤ë³Êº¹¡Ä¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¤É¤¦ËÉ±Ò¤¹¤ë¡© ¡Ö°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â»ñ»ºËÉ±Ò¡×ÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¡¡º£½µ¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê¡Ö³ô¹â¡×¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼·Êµ¤¤¬¤è¤¤¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤Îº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ±Ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1Ç¯Á°¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò¥Ô¥¿¥ê¤ÈÅö¤ÆÏÃÂê¡¦Æ£Âå¹¨°ì»á
¡¡8·î13Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï4Ëü3274±ß67Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤Ç2ÆüÏ¢Â³¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦Æ£Âå¹¨°ì»á¤Ï¡Ö³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â½îÌ±¤Ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤ò¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö·Êµ¤¤¬°¤¤¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ï´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¾å¾ì´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ225¼Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¤à¤·¤í´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦Æ£Âå¹¨°ì»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤ÏÃÍ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç´ë¶ÈÂ¦¤¬ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤É¤¦ËÉ±Ò¤¹¤ë¡©
¡Ö¡ÊQ¡¥¥¤¥ó¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤À¤È³Êº¹¤Ï³«¤¤ä¤¹¤¤¡©¡Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¾·â¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÊÆ£Âå¹¨°ì»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿³ô¹âÉÔ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÇÛÅö¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÇäµÑ¤¹¤ì¤ÐÍø±×¤¬½Ð¤¿¤ê¤È²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²¸·Ã¤ÏÇö¤¤¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¡×¤ÈÆ£Âå»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤Îº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ±Ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æ£Âå»á¤Ï¡Ö³ô¼°¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¯¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â»ñ»ºËÉ±Ò¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤â¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡¿¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î
Ãæ¼¼ËÒ»Ò»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³ô¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¤ª¶â»ý¤Á¡¢¤â¤È¤â¤È¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤â³ô¼°»ñ»º¤Ï¹âÎð¤Î¿Í¤È¹â½êÆÀ¤Î¿Í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÅê»ñ¤ÏÍ¾¾ê»ñ¶â¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤È¡¢°Â¤¤»þ¤ËÇã¤Ã¤Æ¹â¤¤»þ¤ËÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¡£Áê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Åê»ñ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬É¬¤º¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¡×¡ÊÃæ¼¼ËÒ»Ò»á¡Ë
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë