俳優の高橋英樹（81）が、浴衣姿の妻・美恵子さん（77）と食事を楽しむ様子を公開した。

【映像】高橋英樹、夫婦の水着姿&自然あふれる別荘

これまでにも夫婦でハワイを訪れた時の、ワイキキのビーチで海水浴を楽しむ様子や、水着姿でポーズを決める美恵子さんの姿など、プライベートの様子をブログで発信している高橋。7月27日には、毎年のように夫婦で訪れているという長野県・蓼科の別荘にいることを明かしている。

浴衣を着た美恵子さんとの夫婦ショット

ブログでは、ベランダでブランチを満喫する様子や散歩を楽しむ、別荘地での夫婦ショットを紹介しており、8月14日は「きょうは暑かった、蓼科です。奥さんは浴衣を着て、食事に行きました」と、オマールエビ・ホタテなどが入った海鮮サラダやコンソメスープ、ビーフカレーなど、この日のメニューを紹介し、浴衣を着た美恵子さんとの夫婦ショットを披露している。

この投稿に「奥様、浴衣とてもお似合いですね、ステキですね」「わぁー美味しそうですね！いつも仲良しで可愛い奥様」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）