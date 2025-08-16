歌手の浜崎あゆみ（46）が「誰かに似てるな」とつづった、M-1王者にそっくりだという自撮りショットを公開した。

【映像】浜崎あゆみ、M-1王者にそっくりな自撮り＆比較写真（複数枚あり）

2024年1月9日に更新したInstagramで、「キンタロー。さん、暴れ倒しておられました。自分のために書きますピンクの服は私ではなくキンタロー。さんです繰り返します。ピンクの服はキンタロー。さん腹立つけど似てるんだよなぁ笑悔しいなぁ笑」と、そっくりだと明かしたピン芸人のキンタロー。（43）と、ライブで共演した際の2ショットを公開していた浜崎。

M-1王者に“そっくり”な自撮りショット

2025年8月14日には、ストーリーズを更新し、「誰かに似てるなって考えてみたら、トレエンのたかしさんだった時」と、2015年にM-1グランプリの王者に輝いた「トレンディエンジェル」のたかし（39）にそっくりだという自撮りショットを披露した。

この投稿にファンからは、「かわいい、なんだろ？おでこの感じかな？」「そうとしか見えなくなる」など、共感するコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）