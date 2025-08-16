岩橋玄樹（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/16】元King ＆ Princeでアーティストの岩橋玄樹が、15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週金曜よる9時58分〜）に出演。King ＆ Prince時代のメンバーカラー決定について話した。

◆岩橋玄樹、キンプリ時代ののメンバーカラー決定秘話


先輩後輩関係の話題になると、岩橋は「すごい先輩がたくさんいる中で育ってきてる」とジュニア時代とKing ＆ Princeに所属していた当時について口に。「デビューする時とかってメインカラー（メンバーカラー）ってアイドルはあるじゃないですか。あれを僕らの中でなるべく先輩と被らないように」とメンバーカラーを決める際に気を遣ったことを明かし、「僕はピンクだったんですよ。でも先輩にピンクっていっぱいいらしたのでちょっと濃くしてみようって。だから濃いピンクっていう」と「濃い」をつけてオリジナルにしていたと話し、笑いを誘った。

そして、「厳しいしつけみたいなのあった？」と当時の先輩について問われると、岩橋は「入った時は結構厳しい先輩もいたんですけど、段々優しくなってきてはいましたね」と振り返った。（modelpress編集部）

