¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¡¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÁÇ´é¤Ë´¶Éþ¡Ö¼Â¤Ï°Õ³°¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤Ò¤È¤Ê¤Î¤è¡ª¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï°Õ³°¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤Ò¤È¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÀî¤Ï15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Åìµþ¸ÞÎØ¾·Ã×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤³¤½¸µµ¤¤Î¸»¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼°î¤ì¤ëÆ´¤ì¤ÎÊý¡¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£