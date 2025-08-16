オランダ家×ミッフィー70周年記念！丸缶＆角缶サブレが可愛すぎる

千葉の人気菓子店「オランダ家」から、ミッフィー誕生70周年を祝う限定サブレ缶が登場しました。丸缶はミッフィーサブレ5枚入（1,188円）、角缶はミッフィーサブレ5枚とメラニーサブレ5枚の計10枚入（2,052円）。歴代ミッフィーのカラフルな缶デザインは食べ終わった後も小物入れにぴったり♡販売開始直後から大好評で、現在も増産体制で販売中です。さらに売上の一部は「こどもの未来応援基金」に寄付される、心温まる一品です。

歴代ミッフィーが彩る限定缶デザイン

ミッフィー誕生70周年を記念して作られた丸缶と角缶は、これまでの歴代ミッフィーが勢ぞろいしたカラフルなデザイン。

飾っておきたくなる愛らしさで、食べ終わった後は小物やアクセサリー入れとして二次利用も楽しめます。千葉県産素材にこだわるオランダ家ならではの温かみを感じられるパッケージです。

サブレの味わいと価格ラインナップ

「ミッフィーサブレ5枚入70周年丸缶」は、フレッシュバター100％使用の芳醇な味わい（1,188円）。

「ミッフィー・メラニーサブレ10枚入70周年角缶」は、バター香るミッフィーサブレ5枚と、チョコ味のメラニーサブレ5枚のセット（2,052円）。どちらも食感はサクッと軽やかで、お子様から大人まで楽しめます。

社会貢献も叶うギフトにぴったり

このサブレ缶の売上の一部は「こどもの未来応援基金」へ寄付されます。同基金は、貧困の状況にある子どもたちを支援するNPOなどの活動を応援。

美味しく可愛いお菓子を楽しむだけでなく、社会貢献にもつながるギフトとしても最適です。

ミッフィーと一緒に、笑顔も広がる時間を

可愛いデザインと千葉の素材にこだわった味わい、さらに社会貢献まで叶えるオランダ家の「ミッフィー70周年記念サブレ缶」。

丸缶と角缶の両方を揃えたくなる愛らしさで、大切な人への贈り物にもぴったりです。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください。きっとあなたのティータイムが、もっと特別で温かい時間になりますよ♡