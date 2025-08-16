41ºÐµÈËÜ·Ý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¾ïÈ÷Ìô¡ÖÄ«¤ÈÌë°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¼¡¤ÎÆü¡×Çñ¤Þ¤ê¥í¥±¤Ë¤âÉ¬¼ûÉÊ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾ïÈ÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ°Ä²ºÞ¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ«¤ÈÌë°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¼¡¤ÎÆü¡¢²¼¤¹¤ó¤Ç¡£ËèÆü°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÇñ¤Þ¤ê¤Î¥í¥±¤â¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¡¢¤ª¼é¤ê¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ÏÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡£¡ÖTHE SECOND¡×Âè3Âå²¦¼Ô¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¼þÊ¿º²¤È¤¿¤«¤Î¤ê¤¬¥µ¥ÖMCÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½é½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¡¢Ìð°æÅÄÆ·¡¢´ä¶¶¸¼¼ù¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡£