京王百貨店 新宿店で「大北海道展」開催！ ラーメンや海鮮など計83店舗が出店
さまざまな北海道グルメが集う「大北海道展」が、8月23日（土）〜9月10日（水）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 7階 大催場で開催される。
【写真】残暑にぴったり！ 絶品ひんやりスイーツ一覧
■過去最長19日間に会期を拡大
今回、1週ごとに一部内容を変更しながら19日間繰り広げられる「大北海道展」は、計83店舗が出店し、地元で話題のグルメから北海道みやげの定番まで、北海道の味覚が都心で堪能できる期間限定の物産展。
会場では、残暑に楽しむひんやりスイーツ約65種を展開する「ひんやりスイーツ特集」を実施。世界大会で優勝した「ジェラテリア Rimo」のジェラート「凪」や、北海道産赤肉メロンをふんだんに盛り付けた「夕張あきんど屋」の「めろんづくし！ あきんど屋パフェ」などが並ぶ。
また、北海道ラーメンを実演で食べ比べできる「京王ラーメンフェス」も開催。各週2店舗ずつ、計4店舗の人気ラーメン店が登場し、ゴマが香ばしい「らーめん吉山商店」の「焙煎ごまみそ炙りWチャーシュー麺」や、羅臼昆布を使った「らーめん清湯」の「特製焼き煮干し醤油」が味わえる。
さらに、3つの価格帯でそろう、肉＆海鮮弁当も販売。各店自慢の海鮮やブランド肉を使用し食べ応えにこだわった3000円台と2000円台の京王百貨店限定弁当計13種類が展開されるほか、価格を据え置いた1080円弁当も平日数量限定で提供予定だ。
【写真】残暑にぴったり！ 絶品ひんやりスイーツ一覧
■過去最長19日間に会期を拡大
今回、1週ごとに一部内容を変更しながら19日間繰り広げられる「大北海道展」は、計83店舗が出店し、地元で話題のグルメから北海道みやげの定番まで、北海道の味覚が都心で堪能できる期間限定の物産展。
また、北海道ラーメンを実演で食べ比べできる「京王ラーメンフェス」も開催。各週2店舗ずつ、計4店舗の人気ラーメン店が登場し、ゴマが香ばしい「らーめん吉山商店」の「焙煎ごまみそ炙りWチャーシュー麺」や、羅臼昆布を使った「らーめん清湯」の「特製焼き煮干し醤油」が味わえる。
さらに、3つの価格帯でそろう、肉＆海鮮弁当も販売。各店自慢の海鮮やブランド肉を使用し食べ応えにこだわった3000円台と2000円台の京王百貨店限定弁当計13種類が展開されるほか、価格を据え置いた1080円弁当も平日数量限定で提供予定だ。