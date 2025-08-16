FRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¡²áµî¤Î¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¹ðÇò¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤Î¡Ä¡×¡¡½Ð±é¿Ø¶Ã¤¡ÖÀ¨¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥í¥±¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¹Èø¡¦Çò¶â¤Ø¡£ÌÜÅª¤Î°û¿©Å¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÃÀ¾¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¡ÊÀ¾ËãÉÛ¡Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æù³äË£ÎÁÍý¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À¾ËãÉÛ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¡£¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡½Ð±é¿Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Ï¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤ÇÀ¨¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¤â¤·¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÈëÌ©¤Ê¤³¤Èµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ï¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÃÀ¾¡£¤³¤ì¤Ë¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤±Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ªÅ¹¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£