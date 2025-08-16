¡Úµð¿Í¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¡¡Îý½¬¤ÇÁ´°÷¤¬¡Ö£Æ£Ï£Ò£³£Ö£Å£Ò¡×£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥¥ã¥Ã¥×ÃåÍÑ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ò¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é£³¤«·î¤Ö¤ê£±·³Éüµ¢¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö£Æ£Ï£Ò£³£Ö£Å£Ò¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Æ£Ï£Ò£³£Ö£Å£Ò¡×¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤¬±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£Æ£Ï£Ò£³£Ö£Å£Ò¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ö£³¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼êÁ´°÷¤¬±Êµ×·çÈÖ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î±É¸÷¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£