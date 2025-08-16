ÆüÊÆ£²µòÅÀÀ¸³è¤Î28ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÊª²Á¹âÃ²¤¯¡Ö¥é¡¼¥á¥ó6000±ß¡×¡ÖÁ°È±ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡×²Á³Ê¤ËÁûÁ³
¸µKing¡õPrince¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÅ¸³«Ãæ¤Î´ä¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº£¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ1Ëü2000±ß¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£ÃÍÃÊ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥Þ¥¸¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°È±ÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç8Ëü¼è¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤Ï¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤ë¤¬¤Ê¡¢¥ï¥·¤¬¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£
´ä¶¶¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤¿¤é¡¢¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤È¤«¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤È¤«ÀÚ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡ÊÁ°È±¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ç¡Ë3¥«¥Á¥«¥Á¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ÏÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡£¡ÖTHE SECOND¡×Âè3Âå²¦¼Ô¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¼þÊ¿º²¤È¤¿¤«¤Î¤ê¤¬¥µ¥ÖMCÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½é½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¡¢Ìð°æÅÄÆ·¡¢´ä¶¶¸¼¼ù¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡£