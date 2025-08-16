ABCテレビのバラエティー「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）の公式サイトが16日までに更新され、中丸雄一（41）が担当していた「発掘！ニッポン なかまる印」の終了を発表した。

サイトでは【お知らせ】と題し、「昨年からお休みしているコーナー『発掘！ニッポン なかまる印』は終了となりました。引き続き『朝だ！生です旅サラダ』をよろしくお願いいたします」と報告した。

同コーナーは22年4月にスタート。全国各地の旬の食材などを紹介していたが、昨年8月、中丸がニュースサイト「文春オンライン」で女子大生とアパホテルで密会していたなどと報じられ、謹慎を発表。同番組を休演し、ホームページから名前も消えた。1月3日に所属事務所の公式サイトで活動再開を発表し、イベントなどに出演もしているが、同番組復帰には至っていなかった。

同社の今村俊昭社長は7月23日に行った会見で、「所属事務所さんとも協議をしながら『旅サラダ』の番組の特性とかを総合的に判断していく。何か決まっていることはない。適切な判断をしていければと思う」と説明していたが、コーナーの終了に踏み切った。