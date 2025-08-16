¸µTOKIO»³¸ýÃ£Ìé»á¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âº£À¸¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï´ñÀ×¡×»×¤¤µ¤·È¿¶Á
TOKIO¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼»³¸ýÃ£Ìé»á¡Ê53¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»³¸ý»á¤ÏÌÚ¤Ë¥»¥ß¤¬¤È¤Þ¤ê¡¢ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅºÉÕ¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âº£À¸¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤Õ¤È»×¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¿¤¬¤±¤ÇÀ¸¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡¡Á´¤Æ¤Î»ö¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿É¬¤º¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Çµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖTOKIO¤Î²»³Ú¤¬Ä°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£