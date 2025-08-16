

税負担や社会保障費の増加、トランプ米大統領の関税政策の影響による世界的な経済不安など、先行きの不透明感が一段と強まっているなか、注目を集めているのが「不動産投資」です。

不動産・建築領域などを活用した資産価値共創事業を展開する藤原正明氏は、著書『収益性・節税・資産保全・相続対策まで完全網羅！ 不動産投資の成功法則』で、「不動産投資には『成功法則』がある」と述べています。今回の記事では不動産投資のメリット・デメリットについて解説してもらいました。

不動産投資のメリット

不動産投資は、多くのメリットがあります。

例えば株式投資は、売却益を狙った取引が基本で、原則として売却してはじめてリターンが得られるものです。長期保有目的でない限り、常にマーケットに注視して適切なタイミングで売却しないといけません。

株価はリアルタイムで大きく変動するので、取引が行われている午前9時から午後3時30分まで市場に張り付く必要もあります。本業がある方にとっては苦労も多いでしょう。

何より、株価に一喜一憂する生活はストレスになるはずです。配当狙いの株式投資は多額の現預金がある方にとっては有効な投資法ですが、大多数の方にとっては投資原資が限られるためリターンの絶対額としては大きくありません。

対して不動産投資は、売却せずともきちんとした管理運営体制さえ整っていれば、毎月の賃料という安定収入が得られるメリットがあります。

仮に不動産市況が冷え込み、物件金額が下がったとしても、賃料収入から毎月の返済ができていれば残債は減り、いずれ物件金額を下回ります。あるいは不動産市況が回復して含み益になる場合もあり、一喜一憂とも無縁です。

会社員や中小企業経営者、士業の方々など、本業が忙しい方でも取り組みやすい投資と言えるのではないでしょうか。私自身、不動産投資を行っていますが、現在の不動産投資に関連する作業時間は月にして数分程度です。それでも口座には毎月賃料が振り込まれ、預金残高が積み上がり続けています。

また、株式投資の場合、基本的には自分の手持ち資金で投資をします。FXや先物取引のように手持ち資金の何倍もの額を運用できる仕組みは一部ありますが、あくまで元手は自分のお金です。信用取引はハイリスク・ハイリターンで、それこそ投資期間中は本業に集中できないでしょう。

しかし、不動産投資の場合、投資規模が数千万円から数億円になりますが、ほとんどの方は融資を受けて物件を購入します。借入を起こすことでレバレッジがかかり、手持ち資金の投資効率を何十倍にも上げることができるのです。

世の中にはさまざまな投資形態がある中、投資のために金融機関がお金を貸してくれるのは、私の知る限り不動産投資しかありません。これは金融機関が、不動産投資を不動産賃貸事業とみなしており、安定的に収益が上がるため、融資したお金の返済も確実な事業と位置づけているからです。

物件という確かな担保が得られることも、多くの金融機関が不動産投資の資金を貸し付けている理由です。投資できる元手が限られる方こそ、不動産投資の借入レバレッジを活用して効率よく投資していかなければ、経済的安定を得ることはできないのです。

また、入居者に人気のある設備を新規に導入するなどの創意工夫で収益性を高められる点、管理運営をアウトソース（外部委託）できる体制が整っている点、大きな節税効果が期待できる点なども、不動産投資のメリットといえます。

不動産投資のデメリット

不動産投資には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットも存在します。特に火災リスク、地震リスク、金利上昇リスク、事故リスク、損害賠償リスク……。不動産投資には、さまざまなリスクがあります。

これだけ挙げると、はじめて取り組まれる方は、投資することをためらうかもしれません。しかし、大部分のリスクには対処方法があります。先に結論から申し上げれば、ほぼすべてのリスクへの対策は、「初期設定を間違わない」ということです。

●火災・地震・災害リスク

インカムゲインを目的とした場合、不動産投資は建物を貸し出し、毎月の使用料（賃料）で利益を得る投資（事業）です。よって、商品である建物自体が、火災や地震などで損害を受ける可能性があるのは、大きなリスクといえます。

とりわけ日本は自然災害大国で、近年は台風やゲリラ豪雨といった災害が激甚化し、家屋に対する被害は増えるばかりです。その結果、損害を補償する火災保険の保険料は近年値上げが続いています。

災害の恐ろしさは、建物が焼失・崩壊した場合に修繕資金が必要となるだけでなく、借入がある場合は返済不能に陥るリスクがあることです。

しかし、自然災害を防ぐことはできず、火災についても入居者の不注意だけでなく、類焼（もらい火）の可能性もあるため、完全にリスクを排除するのは困難です。

対策は「火災保険に加入する」

対策は「火災保険に加入すること」に尽きます。保険料を安く抑えるため最低限の保証ですませる方もいますが、断じておすすめできません。

火災保険に加入する目的は、有事の際に保険金の支払いを受けることで賃貸経営上のダメージを最小限に抑えることにあります。

保険金額は建物の再調達価格（同等の建物を再建築するために必要な金額）に基づいて設定されますが、保険料を抑えようとして金額を過小に設定してしまうと、いざというときに十分な補償が受けられない可能性があります。

そのため、実際に再建築が可能な金額を適切に設定することが重要です。

加えて、地域ごとの自然災害リスク（地震、風災、水災など）を踏まえたうえで、必要な特約をつけておくことも忘れてはなりません。

例えば、日本国内で地震リスクを避けられる地域はほぼなく、火災保険に契約するときは地震保険への加入も必須です。台風や豪雨が激甚化していることを考えると、水災・ひょう災・雪災補償などの特約への加入も検討すべきでしょう。

近年は孤独死など室内で事故が発生した際に保険金が受け取れる特約をつけられる商品も出ていますので、単身者向けの物件に投資する際は検討すべきです。保険会社によって異なりますが、事故発生後賃料を1年間補償したり、事故後の室内リフォーム費用に関して一定の金額まで保険金が出たりします。

●金利上昇リスク

収益不動産を購入する方の多くが金融機関から借入をするため、物件の利回りだけでなく、借入金利も重要な指標です。もし借入金利が上昇すると、返済額が増え収支が悪化してしまうからです。

厳密には間違っていますが、少し乱暴な言い方をすれば、保有期間中の税金を引かれる前の手取り収入（税引前キャッシュフローといいます）は、物件の利回りと金利との差によります。

金利が上昇すると、最悪の場合は毎月の賃料収入より、返済金額が大きくなる状況に陥ります。金利動向は不動産投資を行ううえで、常に意識しないといけません。

金利上昇リスクに対し、不動産投資家が取れる対策は「自己資本比率を上げる」「固定金利を選択する」「賃料を上げる」の3つです。教科書的な対策と思うでしょうが、金利のコントロール自体はできませんので、仮に上昇した場合でも影響を少なくすることが対策となります。

入居者が亡くなった場合

●事故リスク（死亡事故）

収益不動産を保有していると、入居者が亡くなるケースが発生することがあります。他殺・自殺・孤独死の3つのパターンがあります。特に他殺の場合、事件が報道されると風評被害が建物全体に広がり、入居者の一斉退去や賃料の大幅な下落といった損害が生じる可能性があります。

さらに、亡くなった方の部屋の原状回復工事も必要になります。

自殺や孤独死の場合は、他殺ほどの影響はないものの、賃料の下落や発見の遅れによる原状回復費用の負担が発生します。

リフォームの費用には幅がありますが、単身者向けの物件で壁・天井・床の全面改修（壁ボード含む）を行うと、最大で200万円近くかかることもあります。

最大の問題は、入居者を再募集する際に、それまでの賃料水準では希望者が見つかりにくくなることです。

いわゆる「事故物件」については、国土交通省が2021年に策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、「取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」と定められました。

老衰や持病による自然死は原則として告知義務はありませんが、それ以外の死亡事案については、宅地建物取引士が入居希望者に説明する義務があります。これにより、事故物件となった場合の入居付けの難航や、相場水準での賃料設定の困難さが課題となります。

収益不動産において、賃料の低下は物件価値の下落に直結します。具体例を見てみましょう。

物件金額1億円、年間満室想定賃料700万円、表面利回り7％の物件で事故によって入居者が亡くなりました。全入居者が退去し、再度募集をしたもののなかなか集まらず、最終的に賃料を以前の9割にして満室になりました。

この場合、事故物件となった影響で賃料が下落し、年間満室想定賃料は当初より10％減額され700万円から630万円に。さらに、事故物件ということで投資家が期待する利回りが8％に上がれば、物件金額は7875万円（630万円÷8％）となり、単純に見れば2000万円以上もの価値が下落したことになります。

賃料の下落幅を抑える方法

事故を完全に防ぐことは難しいものの、賃料の下落幅を抑える方法はあります。





例えば、入居者募集の際に、広告料（入居成約時に仲介業者へ支払う謝礼金）を周辺相場より高く設定することで、希望賃料で契約が成立する可能性があります。

また、近年は高齢者の孤独死が増加していることを受け、一部の保険会社では、収益不動産のオーナー向けに死亡事故の損害を補償する特約付きの保険を提供しています。

この保険に加入すれば、原状回復費用や空室期間中の賃料、家賃下落分の補填など、万が一のリスクに備えることができます。

一部の火災保険では上記内容を火災保険の特約として付保できる商品もありますので、比較的安価に事故リスクの低減ができます。物件購入前に入居者属性（学生、社会人、高齢者、生活保護者、外国籍など）を把握し特約をつけるかどうか判断しましょう。

このように、デメリットをあらかじめ正しく理解しておくことで、適切な対策を講じやすくなり、リスクを最小限に抑えることができます。

（藤原 正明 ： 大和財託 代表取締役CEO）