¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ÙÂè5ÏÃ¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤ä¤é¤ì¥é¥¹¥È¤Ë¤ä¤é¤ì¡ÄÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î»ê¶Ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é°¦¤Ç¤ë²ó¤Ë

¡ã¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ÙÂè5ÏÃ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡Ê¸¡§ÌÚËóÅß¡ä
¤ä¤é¤ì¤¿¡£
ÈÈ¿Í¤Ï´²¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤éÂè5ÏÃ¤ÇºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÉÛÀª¡Ê¶ÌÃÖÎè±û¡Ë¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤¬Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡´²¤ÏÊ¢ÄË¤òÁÊ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤à¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£
´²¤òÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ö¤Þ¤Ç¤¬°ìÁûÆ°¡£¹Í¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤â¥ì¥ª¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤âÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢µßµÞ¼Ö¤â¤¤¤ä¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Í¥ë¥é¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀî¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¤º¤Ã¤È¼Ö¤òÎëÌÚ²È¤Î¤½¤Ð¤Ë»ß¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Í¥ë¥é¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¿çí¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥Í¥ë¥é¤¬·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÁêÅö¥É¥¥É¥¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Îº¢¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ï¥Í¥ë¥é¤ÎÉÝ¤¤¼«²èÁü¤ò¸«¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÌ¯Ì£¤À¤í¤¦¤«¡£
Âè5ÏÃ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¢¡ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é°¦¤Ç¤ë²ó
¥Í¥ë¥é¤Î¼«²èÁü¤ËØËÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹¬ÂÀÏº¤Ë¡¢¥Í¥ë¥é¤«¤é´²¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¡¢¹¬ÂÀÏº¤âµÞ¤®ÉÂ±¡¤Ø¡Ê¹¬ÂÀÏº¤È¥Í¥ë¥é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿±¿Ì¿¤ÎÉÂ±¡¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡½¡½¹õÀî¡£
¹¬ÂÀÏº¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¹õÀî¡Ö±ü¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¹¬ÂÀÏº¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éëÃ¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÈÆâ¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤Ê¤¼¤«·º»ö¡¢¤½¤ì¤â¥Í¥ë¥é¤Îºá¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¤½¤³¤Ø¥Í¥ë¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼êÁ°²¼¼ê¡Êº¸¡Ë¹¬ÂÀÏº¡¢Ãæ±û±ü¡¦¥Í¥ë¥é¡¢¼êÁ°¾å¼ê¡Ê±¦¡Ë¹õÀî¤È¡¢¹½¿ÞÅª¤Ë¤«¤Ã¤Á¤ê»°³Ñ´Ø·¸¡£
¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¸Æ¤Ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹õÀî¤Ï¤Ò¤È¤êÉÂ¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ç¿å¤òÇã¤Ã¤Æ°û¤à¡£¤½¤Î´é¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ÃÐ´Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤¬½á¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¿°¤Ë¤â¿åÅ©¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£Èà¤Ï°ã¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¹¬ÂÀÏº¤È¥Í¥ë¥é¤Ïµ¢Âð¤·ÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
¥Í¥ë¥é¤Î¤¢¤Î¹õ¤°¤í¤·¤¿¼«²èÁü¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Îºî¶È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤µ¤Ã¤¡¢²¶¤¬¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¡¢·º»ö¤Î¼Ö¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤ë·¯¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´¤Ç¤¢¤¤¤Ä¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£
¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÉÔ»÷¹ç¤¤¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î·Ú¤ä¤«¤ÇÍ¥²í¤Ê·àÈ¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ïµß¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¦¤¨¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ô¥«¥½¤ÎÃê¾Ý²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¡£¤½¤³¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¿¿·õ¤Ê¥Í¥ë¥é¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¥Í¥ë¥é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¹¬ÂÀÏº¤Ï²×Î©¤Ä¡£¼»ÅÊ¤È²×Î©¤Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤¬¤Ï¤ä¤ë¡£
ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Í¥ë¥é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÏÃ¤»¡×¤È¤¤Ä¤¯¸À¤¦¹¬ÂÀÏº¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄü¤á¤ë¤Þ¤Ç20ÉÃ°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤ÄÀÌÛ¤¬¤¢¤ë¡£¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â´Ö¤¬»ý¤Ä±éµ»¹ª¼Ô¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¡£Âè5ÏÃ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é°¦¤Ç¤ë²ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±°¤Éô¥µ¥À¥ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤Ü¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¹¬ÂÀÏº¡£ÍâÆü¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥Û¡¼¥×¡Ù½Ð±éÁ°¤Î¥á¥¤¥¯¼¼¤Ç¡¢Èþ´é´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦Á¾²æ¡ÊÄÔÆä»Ò¡Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¦¤¶¥¥ã¥é¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¡¢¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬µÕ¤Ë°¦¤é¤·¤¤¡£ÄÔÆä»Ò¤¬¤½¤ó¤ÊÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ´é´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¤¿¹¬ÂÀÏº¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËË¤òÍÞ¤¨¤Æ¤½¤Î¸ú²Ì¤ò»ØÀè¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÀäÂÐÂ³¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢¾ìÌÌ¤È¾ìÌÌ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡£
¡ÖÄ«¤«¤éµã¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¾¶Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡ÊËÜ¿Í¡Ë¤¬¡Ø°¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¤òÇ®¾§¡£Âè3ÏÃ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥·¡¼¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ²Î¤¬¤ä¤±¤ËÄ¹¤¤¡£¾¾ºê¤·¤²¤ë¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¹¬ÂÀÏº¤Ï²Î¤òÊ¹¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¥«¥á¥é¤¬¤°¡¼¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤Ç»£¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹¬ÂÀÏº¤Î¼¡Âè¤Ë¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Æ¤¯¤ëÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¡£´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢±Ç¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ´é¤ò¤º¤é¤¹¤¬¡¢²è³Ñ¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤Ø¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°ºî¤âÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£
50Ç¯¡¢²ÈÂ²¤È¤Î±ï¤âÇö¤«¤Ã¤¿¹¬ÂÀÏº¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Í¥ë¥é¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤¬ÈëÌ©¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¡¢¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó·º»ö¤È¤Î´Ø·¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤Ç¡¢Êú¤¨¤¤ì¤º»×¤ï¤º¿´¤Î¥À¥à¤¬·è²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îø¤ò¤¹¤ë¤È¿Í¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¹¬ÂÀÏº¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÁÒß·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊËÙÆâ·É»Ò¡Ë¤«¤é¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ê±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤â¤é¤¤¡¢»öÌ³½ê¤Ç¤½¤ì¤ò°û¤à¡£¤¹¤ë¤ÈµÞ¤Ë¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÞý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÆ¸½ÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¥Í¥ë¥é¤«¤é»öÌ³½ê¤ÎËµ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¹¬ÂÀÏº¤ÏÈà½÷¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥ë¥é¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¹¬ÂÀÏº¤Î´Ö¤Ë³¹Ï©¼ù¤¬1ËÜ¡£¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤¬¤«¤«¤ê¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ï¥Í¥ë¥é¤Ø¤Î°¦¤òºÆÇ§¼±¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤ÎÌÚ¤ò±Û¤¨¤Æ¥Í¥ë¥é¤ÎËµ¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤³¤³¤Ï¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¶Å¤Ã¤¿±é½ÐÎÏ¤Ç¸«¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï´²¤ÎÉô²°¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥Í¥ë¥é¤¬¤Þ¤À±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¥ì¥ª¤Î¶¸¸ÀÍ¶²ý»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£À¢¤ê¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Î´²¤Î±Æ¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÃÊÅÄ°ÂÂ§·à¾ì¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
15Ç¯Á°¡¢¥ì¥ª¤òÍ¶²ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢1000Ëü¤Î»¥Â«¤ò»æÂÞ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç»ØÄê¤Î¾ì½ê¤ËÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¶²ýÈÈ¤Ï¸½¤ì¤º¡£µ¢Âð¤¹¤ë¤È¥ì¥ª¤¬¤¤¤¿¡£ÀÚÇ÷´¶¤¢¤ëÃÊÅÄ¤Î¼Çµï¤Ï¡ÖÍ¶²ý¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÆüËÜ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶¸¸ÀÍ¶²ý¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÉÛÀª¡£²è²È¤È¤·¤Æ¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÛÀª¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤È´²¤Ë¼Ú¶â¤òÍê¤ß¹þ¤à¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤´Ö¤Ï´æºî¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¸À¤ï¤ì¡¢µÕº¨¤ß¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÔ¹¬¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤Ç¡¢´²¤Ï°µ¤¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢´²¤Ï¤ï¤ê¤ÈÉÛÀª¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²óÁÛ¤Î²ÈÂ²¤Î¿©»ö²ñ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÉÛÀª¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡Ê¤³¤ì¤Þ¤¿Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢ÍÎ¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤ó¤ÊÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
ÏÃ¤·¤òÌá¤½¤¦¡£Ã±¤Ë¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¼Â¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´²¤È·Ý½Ñ²È¤ÎÉÛÀª¤Ç¤Ï¡¢´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÉÔ¹¬¤Ê»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤È¶ÌÃÖÎè±û¤ÏºòÇ¯¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¡¦ÂçÀÐÀÅ¤¬½ñ¤¤¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¼Â¤ÎÉã»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤âÉã¤Ï¸·¤·¤¯Îä¹ó¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¤½¤ì¤Ë¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÉã»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìò³ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÃÖÎè±û¡¢2Ç¯Ï¢Â³¡¢ÉÔØâ¤ÊÌò¡£
ÉÛÀª¤¬¥ì¥ª¤ò¶¸¸ÀÍ¶²ý¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥Í¥ë¥é¤Ï¡¢ÉÛÀª¤ÈÊÌ¤ì¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸µ¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¤À¤«¤é¥Í¥ë¥é¤ÏÉã¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´²¤Ï¥Í¥ë¥é¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö15Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òµ¿¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
µ¿¤¤¹ç¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÉãÌ¼¤Î°¦¤Ë¤¸¤ó¤È¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤¦´²¤ËÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¶ÌÀ¤Ê¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«Þú¤ó¤À¿§Ì£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´²¤â¥Í¥ë¥é¤â·è¤·¤ÆÀ²¤ì¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À»ö·ï¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¢¤Î¤È¤¤ÎÂ¤ÏÃ¯¡©¡¡15Ç¯Á°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´²¤ÎÂ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¼ã¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Í¥ë¥é¤È´²¤ÎÍÆµ¿¤Ï²ÈÂ²´Ö¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤¿¡£´²¤ÏÄï¡¦¹Í¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¤Õ¤¿¤ê¡¢Ç¯ÂåÊª¤Î¹âµé¥ï¥¤¥ó¤ò¤·¤ó¤ß¤ê°û¤à¡£
¥Í¥ë¥é¤È¹¬ÂÀÏº¤Ï¼«¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ªÃãÄÒ¤±¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¤±¤Ã¤³¤¦½Å¤¿¤á¤ÎÏÃ¤ò¤ªÃãÄÒ¤±¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²ÈÂ²¤äÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤±¤ÉÂçÊÑ¤À¤Ê¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡×¤È¹¬ÂÀÏº¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¡£²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ÈÂ²¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¹äÏÓ¤¹¤®¤ëÅ¸³«¡£Þ¯Íî¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤
¹¬ÂÀÏº¤â¿¿Áê²òÌÀ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¹õÀî¤È²ñ¤¤¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÀþ¤òÀö¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÄó°Æ¡£
¹¬ÂÀÏº¤ÏµìÃÎ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤ËÍê¤ß¡¢¹õÀî¤¬¥Í¥ë¥é¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤¹¤¬ÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡£
¹õÀî¤Ï»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤ÆÁÜºº°ì²Ý¤«¤é½ê³í¤Ø¤Î°ÛÆ°¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥ë¥é¤Î»ö·ï¤ÎºÆÁÜºº¤Ï¡¢°ÛÆ°¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Îºö¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¹¬ÂÀÏº¤ÏÎçØ¦¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£
»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¹õÀî¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡£¾ìÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÅâÆÍ¤ËÄ®Ãæ²ÚÅ¹¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹õÀî¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤ò¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤¤¿¤Ö¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Í¥ë¥é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÁÉ¤ë¡£¥ª¥¢¥·¥¹¡¢Ãæ²Ú¡¢¥Í¥ë¥é¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤¤¿¤Ö¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¡£¿å¤ò¤¬¤Ö¤¬¤Ö¡£¹õÀî¤Î³ëÆ£¤¬¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£
¾¾ºê¤·¤²¤ë¤Çµã¤¯¹¬ÂÀÏº¡¢Ãæ²Ú¤ò¤à¤µ¤Ü¤ê¿©¤¦¹õÀî¡¢Âè5ÏÃ¤Î2Âç´¶¾ðÉ½¸½¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤À¹õÀî¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´¤¬·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¥Í¥ë¥é¤¬É¡²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Ë¹õÀî¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥Í¥ë¥é¡Ö¤ï¤¿¤·¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×
¹õÀî¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¤³¤³¤Ç¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¡£¼çÂê²Î¤¬¾ìÌÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼êË¡¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¹õÀî¤È¥Í¥ë¥é¤ÎÆæ¤Î´Ø·¸À¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ËÁ¸±Åª¤À¡£
¥Í¥ë¥é¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¹õÀî¡Ö¤Ï¤¤¡×
¤É¤¦¤ä¤é¹õÀî¤Ï¥Í¥ë¥é¤Î²¼ËÍ²½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¹õÀî¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò³Î¿®¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥ë¥é¤Ï½÷²¦ÍÍ¤ÎÉ÷³Ê¤À¡£
¥Í¥ë¥é¤È¹õÀî¤Î´Ø·¸¤¬¶á¤Å¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤Îº¢¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ï¸±¤·¤¤´é¤ÇÂÁá¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤É¡¼¤ó¡ª¼¡²óÍ½¹ð¡£¡ÖÂèÆóÉô³«Ëë¡×¡£
¤ä¤é¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¤â¤ä¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡£
¥Í¥ë¥é¤È¹õÀî¤È¹¬ÂÀÏº¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¿¿Áê¤ËÄ©¤à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡õ»°³Ñ´Ø·¸¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡©¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¡¢¹äÏÓ¤¹¤®¤ë¡£
Íý¶þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Å¸³«¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤À¡£Âç¿Í¤ä¸«¹ª¼Ô¤Î´Õ¾Þ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤ì¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£Þ¯Íî¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¡£
½îÌ±¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢´²¤È¹Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹â¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ï³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£