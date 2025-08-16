BMSGオーディション『THE LAST PIECE』 より、5次擬似プロ審査の音源2曲配信スタート
現在放送中の、BMSGによる3組目となるボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。
8月15日に放送された第8話に披露された、5次審査となる擬似プロ審査の課題曲2曲が配信シングルとして8月16日にリリースされた。
この擬似プロ審査は、2チームに分かれて、プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクでプロフェッショナルに歌いこなす、擬似的にプロのアーティストとしてパフォーマンスを行うBMSGの名物審査のうちの一つとなっている。
今回の課題曲「Green Light」は、止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたダンスチューン。不安を振り切り、夢へ全力で加速する姿を妖しさと高揚感の漂うドラムンベースに乗せて描く。
「Blast Off」はBMSGの十八番でもある、抜きの多いトラックの上でアグレッシブなコレオグラフが映えるラップチューン。新世代の台頭を存分に感じさせる、スキルフルな一曲。
さらに8月19日20時には、擬似プロ審査曲2曲の「Performance Video」がBMSG公式YouTubeチャンネルより2曲連続のリレー形式でプレミア公開されることも決定。スリリングなワンカットにより構成された、楽曲の世界観により没入できる特別なパフォーマンスビデオとなっている。
リリース情報
配信シングル「Green Light - from Audition THE LAST PIECE -」
ダウンロード・ストリーミング：https://lnk.to/GreenLight-from
配信シングル「Blast Off - from Audition THE LAST PIECE -」
ダウンロード・ストリーミング：https://lnk.to/BlastOff-from
『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール
◾︎『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー
初回放送：2025年6月27日(金)
毎週金曜日 あさ5:20-8:00『THE TIME,』内で放送
◾︎「THE LAST PIECE」本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）
第1話配信：2025年6月27日(金)20:00配信
以降、毎週金曜よる20:00配信で全13話配信予定
◾︎公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』（TBS）
初回放送 2025年7月3日(木)深夜0:59放送
以降、毎週木曜深夜0:59から全13話放送予定
出演：大島美幸(森三中)
「THE LAST PIECE」公式サイト : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/
「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube : https://www.youtube.com/BMSG_official
「THE LAST PIECE」 X（旧Twitter） : https://x.com/THELASTPIECE_X
「THE LAST PIECE」 Instagram : https://www.instagram.com/thelastpiece_bmsg/
「THE LAST PIECE」 TikTok : https://www.tiktok.com/@thelastpiece_official