Mrs. GREEN APPLE「セレモニー」9.14にTVerで無料独占配信！ メンバーの発案で実現
6月18日に開催されたMrs. GREEN APPLEが新たに立ち上げたエンタテインメントメディア「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、9月14日の20時からTVerで独占無料配信される。ライブ配信終了後は、アーカイブ配信も行われる。
【写真】ライブ演奏シーンの配信がある、アーティスト一覧
今回配信が決まった「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーとしてKアリーナ横浜で開催されたもの。
記念すべき初開催となる本公演には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加した。
今回の独占無料配信はMrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現したとのこと。Mrs. GREEN APPLEとTVerは今年10周年という共通点があり、同じ「10周年」同士のコラボレーション施策となる。
ちなみに、2026年6月10日と11日の2日間、同じくKアリーナ横浜で、「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026」が開催されることもすでに決まっている。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、9月14日の20時からTVerで独占無料配信。
【写真】ライブ演奏シーンの配信がある、アーティスト一覧
今回配信が決まった「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーとしてKアリーナ横浜で開催されたもの。
今回の独占無料配信はMrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現したとのこと。Mrs. GREEN APPLEとTVerは今年10周年という共通点があり、同じ「10周年」同士のコラボレーション施策となる。
ちなみに、2026年6月10日と11日の2日間、同じくKアリーナ横浜で、「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026」が開催されることもすでに決まっている。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、9月14日の20時からTVerで独占無料配信。