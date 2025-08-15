アンドワンダーがアルトラとコラボ、「ローンピーク」に初めてグラフィック採用

「アンドワンダー（and wander）」が、アメリカ・ユタ州発のシューズブランド「アルトラ（ALTRA）」とのコラボレーションシューズ「Altra × and wander Lone Peak 9+」を8月19日に発売する。and wander直営店や、and wander公式オンラインストア、ALTRAブランドストアで取り扱う。

「Altra × and wander Lone Peak 9+」は、アルトラのトップセールスモデル「ローンピーク（Lone Peak）」に、アンドワンダーのグラフィックプリントを組み合わせたオリジナルカラーモデル。ブランドとして初めてローンピークシリーズにグラフィックを採用し、パフォーマンスとデザインを両立した一足に仕上げたという。

アウトソールには高性能ラバーコンパウンド「Vibram® Megagrip」を採用し、濡れた路面や起伏の多い地形でも優れたグリップ力を発揮。つま先を制限なく広げられるアルトラ独自の足型「FootShape™」と、かかとからつま先まで均一な厚みを保つZero Drop™プラットフォームにより、足の可動性を高め、自然な体の動きをサポートする設計となっている。価格は3万3000円。