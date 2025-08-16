¡ÚÂ®Êó¡Û»¥ËÚ¤Ç¿¿²ÆÆüÆü¿ô¤ÎµÏ¿¤ò101Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·
»¥ËÚ¤Ç¤Ï10»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬30.7¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯32ÆüÌÜ¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤Î¿¿²ÆÆüÆü¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1924Ç¯¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¡¢1876Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¤Ç¿¿²ÆÆü¤ÎµÏ¿¹¹¿·
º£Æü(16Æü)¡¢ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤Î·÷Æâ¤ÇÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Á´Æ»Åª¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬30.4¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯32ÆüÌÜ¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤Î¿¿²ÆÆüÆü¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1924Ç¯¤ÎµÏ¿¤ò101Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢1876Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*ÃÍ¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½¤Àµ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Æü¤ÎÆ»Æâ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á´ÈÌ¤Ë30ÅÙÁ°¸å¤Ç¡¢»¥ËÚ¤ä´ä¸«Âô¡¢°°Àî¤Ç32¡î¡¢ËÌ¸«¤äÂÓ¹¤Ç¤Ï33¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤Ê¤É¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤â¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£