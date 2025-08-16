·ì±ÕÀ®Ê¬¤Û¤Ü¤Ê¤·¡ÄÇ§ÃÎ¾É+Æ©ÀÏ+Àº¿À¼À´µ¤Î70ÂåÊì¤ò18ºÐ¤«¤é´Ç¤ë¿È½Å+»Å»ö+¥ï¥ó¥ª¥ÚÌ¼¤Î"¶Ë¸Â¶ÃÏ"
¢£Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ëÊì¿Æ
65ºÐ¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¸å¡¢ÂçÆ°Ì®áî¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ËÌÎ¦ÃÏÊýºß½»¤ÎÅßÌÚ·Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤ÎÊì¿Æ¡½¡½¡£
2019Ç¯11·î¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥È¥°¥é¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤¦¿Í¹©·ì´É¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¼ê½Ñ°Ê¹ß¡¢Äê´üÅª¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅêÌô¤Ç¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·îº¢¤Ë¤Ï¼ç¼£°å¤Ë¡ÖÆ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢½µ3²ó¤ÎÄÌ±¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÄÌ±¡½àÈ÷¤ò¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ËÍê¤ß¡¢Êì¿Æ¤Î²È¤«¤éÆ©ÀÏ¼¼¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢È¾Ç¯¤Ë1²ó¡¢ÂçÆ°Ì®áî¤ä¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤ÎÍ½¸å¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤ÇCT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæ²Ê¤äÀ°·Á³°²Ê¤Ê¤É¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤¬·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÇÉ¸¯¤Î»Å»ö¤ÎµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤ÆÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2021Ç¯6·î¡£ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï71ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ËÍ×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Íâ·îÍ×²ð¸î2¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö·ëº§Á°¤ÏËèÆüÊì¤Î²È¤Ë¹Ô¤¡¢´ÇÉÂ¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¸å¤Ï·ëº§À¸³è¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï»ä¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÊì¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÄÌ±¡°Ê³°¤Ë¤â¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÆ³Æþ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¡Øµ¢¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢Êì¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æµ¢¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤éÍè¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ØÂ¾¿Í¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï»Ò¤É¤â¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢ÌµÍý¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¤¥±¥¢¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¿¤áÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ï¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÌ¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¼¹Ãå¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬ÅßÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ëÊýË¡¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
2022Ç¯4·î¡¢É×¤Ë½Ð¸þ¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£·ëº§Á°¡¢¼Â²È¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿É×¤Ï¡¢·úÀß·Ï¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¸þÀè¤ÏÅìËÌ¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï3¡Á5Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¡£Êì¿Æ¤ÈÉ×¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÅßÌÚ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢É×¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤ë¸ý¼Â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤â»Ä¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢Êì¤ÏÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤âÄã²¼¤·¡¢Êâ¹Ô¤Î²ð½õ¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÍ×²ð¸îÇ§Äê¤ÎºÆÇ§Äê¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2¤«¤é4¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢É×¤Ë¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
´ðËÜÅª¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ï¡¢É×¤¬Ëè½µËöµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»þ¡¹ÅßÌÚ¤µ¤ó¤¬É×¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·°ÊÁ°¤«¤éÊì¿Æ¤Ï¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¶ñ¹ç¤¬°¤¤¡×¡ÖÅÝ¤ì¤ÆÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤ï¤¶¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤ÆÅßÌÚ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬µõ¸À¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢LINE¤äÅÅÏÃ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏµÙ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Æ©ÀÏ¤Î¼ç¼£°å¤«¤éÀº¿À²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
Àº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êì¿Æ¤ÎÈ¯¸À¤ËÅý°ìÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¡¢Ýµ·¹¸þ¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¤ß¤Æ¡Ö¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î»Ï¤Þ¤ê
2022Ç¯8·î¡£ÅßÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÊì¤Ï¡¢»ä¤ò40ºÐ¤Ç»º¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£¤Ç¸À¤¦¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ç¡¢18ºÐ¤Îº¢¤«¤é·ÐºÑÅª¤ËÊì¤òÍÜ¤¤¡¢25ºÐ¤Îº¢¤«¤é¿ÈÂÎÅª¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤ÏÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤Ë»Ò°é¤Æ¤¬²Ã¤ï¤ëÀ¸³è¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤º¡¢½Ð»º¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤â½Ð»º¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Èí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ÂÄê´üÁ°¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤ï¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ÏÌá¤·¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¤½¤ó¤Ê11·î¡¢Êì¿Æ¤Ï¹øÄÇ¤Î°µÇ÷¹üÀÞ¤Ë¡£
¡ÖÆ©ÀÏ¤Î¼ç¼£°å¤«¤é¡¢Êì¤¬¹ø¤òÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤ÆÀ°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¹üÀÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â1¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áºÆ¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¹üÀÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æþ±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿È½Å¤ÎÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¡¢Êì¿Æ¤ÏÆþ±¡¡¢µÁÊì¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â´Å¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤òâÔ¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ä¤ï¤ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë12½µº¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¡£
¤·¤«¤·ÀìÌçÉÂ±¡¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿ôÃÍ¤Ç°Û¾ï¤Ê¤·¡ª¡¡ÂÛ»ù¤âÀµ¾ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯4·îÈ¾¤Ð¤Ë»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¡¢6·î¤Ë31ºÐ¤ÇÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£
É×¤Ï½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Î°ì½µ´ÖÁ°¤«¤éÍµë¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»º¸å1¥«·î´Ö¤Ï°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ²È¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤Î2·î¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤¬°éµÙ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼Â²È¤Ëµ¢¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î°ÕÃÏ°¤À¡ª¡×
¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¡£
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï»ºµÙ¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÅÚÆü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ï¡¢
¡ÖºÇ¶áÁ´Á³´é¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤·´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢Ëè²óÆ©ÀÏ¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ÇÃë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸À¤¦¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿ÅßÌÚ¤µ¤ó¤¬Êì¿Æ¤ÎÆþ±¡Ãæ¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö½é´ü¤ÎÇ§ÃÎ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤È²ð¸î
»º±¡¤òÂà±¡¤·¤¿ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ë¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤¬¤Ê¤¼µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤ÏÅßÌÚ¤µ¤ó¤âµã¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÊì¿Æ¤Î²È¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
Ä«¡¢5»þÈ¾º¢¤ËÂ©»Ò¤Î¼øÆý¤Çµ¯¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å3»þ´Ö¤ª¤¤¯¤é¤¤¤Ë¼øÆý¤È¤Ê¤ë¡£8»þº¢¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÊì¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£
10»þº¢¤ËÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÊì¿Æ¤Î¤¿¤á¤ÎÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤¡¢11»þº¢¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃë¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¡£13»þº¢¤Ë¤Ï¼«Âð¤Øµ¢¤ê¡¢²È¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤·¡¢15»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤Î¿©»ö¤äºî¤êÃÖ¤¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
16»þº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÊì¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢17»þº¢¤Ë¤Ïµ¢Âð¤·¤ÆÂ©»Ò¤òÝôÍá¤µ¤»¡¢18»þº¢¤Ë¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ë¡£°Ê¹ß¡¢Ä«5»þÈ¾º¢¤Þ¤ÇÌó3»þ´Ö¤´¤È¤Ë¼øÆý¤·¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¸»ù¤ÎÀ¤ÏÃ¤À¤±¤Ç¤âÂÎÎÏ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£¤À¤¬ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤ØÊì¿Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¤·¤«¤·ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤ØÊì¿Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸ÉÆÈ´¶¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Êì¤Ï2Æü¤Ë1²ó¤ÏµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÃëÌëÌä¤ï¤º¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¼øÆý¤äÌëµã¤¤ÎÂÐ±þ¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌëÄÌ¤·¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÌëÃæ¤ËÃå¿®¤¬Íè¤¿¤ê¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤»¤¤¤ÇµßµÞÂâ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
É×¤¬»ºµÙ¤ò½ª¤¨¤ÆÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤ò1¿Í¤Ç²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤º¡¢Â©»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÊì¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞ½ÐÆ°¤·¤¿¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£É×¤Ï¡¢
¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¤À¤±¤É¡¢·¯¤ÎÂÎ¤ä¿´¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¶âÍËÆü¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
2023Ç¯7·î¡£ÂçÆ°Ì®áî¤Î¼ê½Ñ°Ê¹ß¡¢Äê´üÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ë¡¢ßÉË¦À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸II¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬¤ª¤ê¤ë¡£
2024Ç¯4·î¡£ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï10¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤òÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¡£
Êì¿Æ¤Ï¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¡¢ÄË¤ß¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢12·î¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÇº¤ß
2025Ç¯2·î¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÏÊ¢ÄË¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ø¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ¢¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÌÏ«´¶¤¬Âç¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È²¿ÅÙÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¼ý½¸¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¥ê¥ó¥Ñ¼ð¼«ÂÎ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤è¤¦¤«¡×
¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Êì¤ÏÆü¡¹°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤ÏÂ³¤¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë²ð¸î¤Ë»Å»ö¤È¥¿¥¹¥¯¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤Î¿´¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3·î¡£É×¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Âð¡£¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂ¿¾¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÊì¤Ë¤Ï¤â¤¦ÆÈµï¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»ÜÀß¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤ë¡£
Æ©ÀÏ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¼£°å¤«¤é¡¢
¡Ö¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆ©ÀÏ¤â¤Ç¤¤ÆÀº¿À²Ê¤â¤¢¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Ø°ìÅÙÆþ±¡¤µ¤»¤Æ¡¢µßµÞÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×
¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÏÃ¤¬2Æü¸å¤Ë°ìÅ¾¡£
¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡¢
¡¦Àº¿À²Ê¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤é¶¯¤á¤ÎÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤é¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦
¡¦»ÜÀß¤ØÆþ½ê¤·¤Æ¤âËÜ¿Í¤ÎÊú¤¨¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆ±¤¸¤Ç¤Ï¡©
¡¦ËÜ¿Í¤¬°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î²ò·èË¡
¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤ì¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¡£
É®¼Ô¤Ï2019Ç¯¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î²ð¸î¸½¾ì¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î²ð¸î·Ï¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢°å»Õ¤äÉÂ±¡´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ·Ï¤Î¿Í¤ÏµÕ¤Ë¡¢Èï²ð¸î¼ÔÌÜÀþ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ÅßÌÚ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î¼ç¼£°å¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬Åö»þ¤ÎÊì¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï100¡óÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤â¤½¤³¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤ÇÈèÏ«º¤Øà¤Î»ä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Äó°Æ¤¬¡¢»ä¤ò¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ËÇº¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆ©ÀÏ¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢»à¤òÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ©ÀÏ¤ò¤ä¤á¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë1¡Á2½µ´Ö¤Û¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£Æ©ÀÏ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤ËÏ·ÇÑÊª¤ä¿åÊ¬¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢°Õ¼±¾ã³²¡¢·ñÂÕ´¶¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¡¢¹â¥«¥ê¥¦¥à·ì¾É¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¸Ì¿°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
°Õ¤ò·è¤·¤ÆÊì¿Æ¤Ë¡ÖÆ©ÀÏ¤ò»ß¤á¤ë¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È
¡ÖÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤¿¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Æ©ÀÏÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È
¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤È¤´¤Í¤Æ¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤ë¡£
¡Ö²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤â¤¦¤ä¤á¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï¸ý¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤ò¼êÅÁ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤äÀº¿À¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢µßµÞÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â¹¤ò¸«¤ÆÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÊì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ä¹ó¤ÊÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ÀÂ¹¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬Êì¤ÎÌ¿¤ÎºÇ´ü¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¢£¡ÖÁá¤¯»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
Êì¿Æ¤«¤é¤ÎÃëÌëÌä¤ï¤º¤Îµ´ÅÅ¤äµßµÞÍ×ÀÁ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï3·î¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î¸ò´¹¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏÊì¤Ë¡¢Áá¤¯»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¥±¥¢¥Þ¥Í¤ËÏ¢Íí¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°é»ù¤ä»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯1¿Í¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥±¥¢¥Þ¥Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼Â¤ÎÊì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áá¤¯»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Ã¤ÆºÇÄã¡Ù¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢Ì¼¤¬·ëº§¤·¤¿¤ê½é¤á¤Æ½Ð»º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï»ä¤¬¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤«¤éÎ©¾ì¤¬µÕ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤«¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼Â¤ÎÊì¤ËÁá¤¯»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦»ä¤ÏºÇÄã¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤½¤¦»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤ò¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÇ¿Æ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ÉÔºß¤ÊÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬Íê¤ê¤À¡£
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥±¥¢¥Þ¥Í¤Ë¡Ö»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿´¤ò¥Î¡¼¥È¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
2025Ç¯4·î¡£Êì¿Æ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤²ð¸î½»Âð¤ØÆþµï¡£Êì¿Æ¤Ï»ÜÀßÆþ½ê¤ËÄñ¹³¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄü¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤¬»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤ÏÄ«¤Þ¤ÇÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Êì¿Æ¤Î»à
5·î¡£»ÜÀß¤«¤é¡ÖÊ¢ÄË¤òÁÊ¤¨¡¢ÓÒÅÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¡Ö°ßÄ²±ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5Æü¸å¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼ç¼£°å¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö°ßÄ²±ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ìÃæÀ®Ê¬¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ê¤Ò¤É¤¤ÉÏ·ì¡Ë¤Ç¡¢·ì±Õ¤¬·ì±Õ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Æ©ÀÏÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥È¡ÊÆ°Ì®¤ÈÀÅÌ®¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢·ì±Õ¤òÂÎ³°¤ËÂçÎÌ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¾ô²½¤·¡¢ºÆ¤ÓÂÎÆâ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·ì´É¡Ë¤¬ÊÄºÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ©ÀÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤³¤È¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÁ´¿È¾õÂÖ¤¬¶Ë¤á¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ø±äÌ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï·»¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£
¡Ö18ºÐ¤Î»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤¿·»¤Ï¤½¤Î¸å¤º¤Ã¤ÈÊì¤ä»ä¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊì¤È»ä¤¬²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Øº£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÌëÃæ¤äÄ«Êý¤ËµßµÞÍ×ÀÁ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·»¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤Ø¤Î·Þ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·»¤Ï°ìÅÙ·ëº§¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤·¤ÆÎÙ¤Î»Ô¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅßÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¤¬Ï¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï·»¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Æ©ÀÏÎ¥Ã¦¡Ê¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¤ä¤á¤ë¡Ë¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ï5·î14Æü¤ÎÆ©ÀÏ¤òºÇ¸å¤Ë´ËÏÂ¥±¥¢¤ËÆþ¤ë¤È5·î31Æü¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢6·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²á´³¾Ä¤Ç»ä¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÇ¿Æ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¶âÁ¬ÌÌ¤â¡¢¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ÈÊì¤Î¤³¤È¡¢¡ØÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¡©¡Ù¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢²óÅú¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿Ç¯¤â¤º¤Ã¤ÈÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¿ÆÉÔ¹§¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÊì¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢Êì¤¬»à¤Ì¤È¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºá¿¼¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢ÉÂ¼¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÅßÌÚ¤µ¤ó¤È·»¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÏÆÍÁ³¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¡¢¿¿·õ¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×
·»¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ¹§¹Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ï¡¢¿Æ¤¬»à¤ó¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤ÎÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¡¢¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ê¤ó¤À¤È¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶õ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤ÈÍí¤ß¤Ä¤¯Êì¿Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°Á´¤Ë¤Ï¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é°ÍÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·ºÇ´ü¤Þ¤Ç¸«¼Î¤Æ¤º¡¢´Ç¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤òË«¤á¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
²ð¸î¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤À¡£Àè¡¹¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï²ð¸î¼Ô¤Î¿´¤ò¼é¤ë¡£
ËÜÍè»Ò¶¡¤Ï¡¢¿Æ¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°é»ù¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÃÛ¤¤¤¿²ÈÄí¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
º£¸å¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
----------
Ã¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ê¤¿¤ó¤®¡¦¤ß¤º¤Û¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£°õºþ²ñ¼Ò¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2015Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥°¥ë¥á¡¦¥¤¥Ù¥ó¥Èµ»ö¤ä¡¢Áòµ·¡¦¤ªÊè¡¦²ð¸î¤Ê¤É½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤Î¼¹É®¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î´ë²èÊÔ½¸¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤Ê¼¹É®ÇÞÂÎ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î ¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î¸½¼Â¡×¡¢ËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ö´°àú¤Ê½ª³è¡×¡Ù¡¢»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ø½ª³èÆÉËÜ¥½¥Ê¥¨¡Ù¡¢Æü·ÐBP Æü·ÐARIA¡Öº£¤«¤é»Ï¤á¤ë¡Ø¿Æ¡Ù¤Î¤³¤È¡×¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ØAERA.¡Ù¡¢³ùÁÒ¿·½ñ¡Ø·î´©¡ÖÊ©»ö¡×¡Ù¡¢¹âÎð¼Ô½»Âð¿·Ê¹¼Ò¡Ø¥¨¥ë¥À¥ê¡¼¥×¥ì¥¹¡Ù¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¬¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡£2023Ç¯12·î¤Ë¡ØÆÇÊì¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡Á»Ò¤É¤â¤ò¡Ö½êÍÊª°·¤¤¡×¤¹¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë´©¹Ô¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ Ã¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ë