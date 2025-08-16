²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤Ç¡È²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¡É¤Î»þ´Ö¤ò¡ÄÂåÉ½¼èºà40Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¡È°Å±À¡É¡Ô¥â¥ó¥´¥ë¸ø¼°¹Ô»ö¤Ï100¡ó¤´½ÐÀÊ¡Õ
¡¡Èá´ê¤Î¥â¥ó¥´¥ë½éË¬Ìä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£³¤³°¸øÌ³¤Î¤ªÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤Ù¤¯¡¢¤´²ÈÂ²Â·¤Ã¤ÆÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤Ç¤Î¤´ÀÅÍÜ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£¤«¤ê¤æ¤·¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¸«¤»¤¿¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¹â¸¶¤Î¶õ¤Ë¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º¡È°Å±À¡É¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ·¹Ä¤´°ì²È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¡Ö¤«¤ê¤æ¤·¡×¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
¢¡ ¢¡ ¢¡
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡
¡¡¤Þ¤ÀÆü¤¬Êë¤ìÀÚ¤é¤Ê¤¤7·î18ÆüÍ¼¹ï¡£ÎÐ°î¤ì¤ëÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Î¹â¸¶¤Ë¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉßÃÏÆâ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤ë¤´²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤´ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡¢Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ò¥°¥é¥·¤ÎÌÄ¤À¼¤¬ì®¤¹¤ëÃæ¡¢»¶ºö¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤´°ì²È¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤´ÀÅÍÜ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¼èºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆá¿Ü¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Å·¹Ä¤Î¤´´¶ÁÛ¤ËÂ³¤¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÅìµþ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÃ¤·¤¯¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¿¹ÎÓÍá¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÐ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡7·î¤ÎÆá¿Ü¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï4ºÐ¤Î»þ°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤«¤ê¤æ¤·¥¦¥¨¥¢¤Ï¥Ö¥ë¡¼·Ï¤ÇÅý°ì¤·¡¢Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É
¡¡ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤´°ì²È3¿Í¤Î¤ª¾¤¤·¤â¤Î¤À¡£
¡¡Å·¹Ä¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Æ¥Ã¥Ý¥¦¥æ¥ê¤È¥Ç¥¤¥´¤Î²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²Æì¤Î²Æ¤ÎÀµÁõ¡Ö¤«¤ê¤æ¤·¥¦¥¨¥¢¡×¡£Å·¹Ä¤ÏÇö¿å¿§¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃ¸»ç¿§¤È¤¤¤¦¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹ÊÁ¤Î¤«¤ê¤æ¤·¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£Æ±ÊÁ¤ÇÂ·¤¨¤¿Î¾¿Æ¤Î¤ª»Ñ¤Ë¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö»ä¤À¤±³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀÐ¸¶Íµ»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÊÁ¤ò¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅÁÅý°áÁõ¤Ë¼ã¤¤Êý¤Î¥ª¥·¥ã¥ì´¶³Ð¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª¾¤¤·¤â¤Î¡£¤ª»°Êý¤¬¥Ö¥ë¡¼·Ï¤ÇÅý°ì¤·¡¢Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¡ÈÏÂ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
Í½Äê¤è¤ê40Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±
¡¡½ª»Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿º©ÃÌ¤Î¾ì¡£¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¤´°ì²È¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢Æá¿Ü¤Î¶õ¤Ë¡È°Å±À¡É¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹Ä¼¼Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤´ÀÅÍÜ¤Î¼èºà¤Ï¡¢»¶ºöÃæ¤Î¤´°ì²È¤ËµÜÆâµ¼Ô²ñ¤ÎÂåÉ½¼Ò¤¬¡È¤ªÀ¼¤¬¤±¡É¤ò¤¹¤ëÂÎºÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤¢¤ëÀÅÍÜÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢µÙ·Æ½ê¡ØÓíÌÄÄâ¡Ù¶á¤¯¤Î»¶ºöÏ©¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å1»þÈ¾²á¤®¤Ë¹Äµï¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤´°ì²È¤¬Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸á¸å5»þ²á¤®¡£
¡Öº£²ó¡¢µÜÆâÄ£¤«¤é»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªÀ¼¤¬¤±¤Î»þ¹ï¤Ï¸á¸å5»þ50Ê¬º¢¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼èºà¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¤ª»Ñ¤ò¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸á¸å6»þÈ¾º¢¡£Í½Äê¤è¤ê40Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æá¿Ü¤Ç¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢¸á¸å7»þÁ°¤Ë¤ÏÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤Ë3¿Í¤Î¤ª»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¼èºà¿Ø¤Ï¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüË×Á°¸å¤ËÌÄ¤¯¥Ò¥°¥é¥·¤¬À¹Âç¤ËÌÄ¤»Ï¤á¡¢¤ªÀ¼¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼èºà¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê°ìËë¤â¡£
¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÀæ¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Å·¹Ä¤¬¤½¤¦¶Ä¤ë¤È¡¢
¡Ö³Î¤«¤Ë¡£8·î9·î¤À¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀæ¤ÎÀ¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¢¤ë¤´·¹¸þ
¡Ö¤´ÀÅÍÜÃæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í½Äê¤Î»þ¹ï¤è¤êÂçÉý¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤âÇö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ï¤ê²í»Ò¤µ¤Þ¤ËÄ¾Á°¤Î³¤³°¸øÌ³¤Î¤ªÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È°ì»þ¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¢¤ë¤´·¹¸þ¤À¡£
¡¡µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö5Ê¬¡¢10Ê¬¤ÎÃÙ¹ï¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÈÃÙ¹ïÊÊ¡É¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÄü¤á¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2004Ç¯¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢²óÉü¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤´ÂÎÄ´¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÇÈ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¤¤È¼þ°Ï¤¬µ¤¤ò»È¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢½ÐÈ¯Í½Äê»þ¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÀ¼¤¹¤é¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡¤Ï7·î13Æü¡¢¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä¤«¤éµ¢¹ñ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¡¢¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤Î¤ªÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£Å·¹Ä¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Á¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾Ð´é¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ôÆü¤æ¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼èºà¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¡Ö¸æÀÅÍÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·Á¤Ç¼èºàÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤ò´ó¤»¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Î¸øÌ³
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤Îº£Ç¯1·î¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿À¸Í»Ô¤òË¬¤ì¡¢¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÄÉÅé¼°Åµ¤Ë¤´½ÐÀÊ¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò´¿·Þ¤¹¤ëµÜÃæÈÕ»Á²ñ¤ËÎ×ÀÊ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢4·î¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤´Ë¬Ìä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤Ë¤è¤ëÀïË×¼Ô°ÖÎî¤ÎÎ¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡6·î4Æü¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÈ¼¤¤¡¢Çñ¤ê¤¬¤±¤Ç²Æì¸©Æâ¤ò¤´Ë¬Ìä¡£Æ±19Æü¤Ë¤Ï¡¢Â¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¡¢¹Åç¸©¹Åç»Ô¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¹ÅçË¬Ìä¤Ë6·î¤òÁª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÂÎÄ´ÌäÂê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤ÎÎ¹
¡ÖÅö½é¤Ï¹Åç¡¢Ä¹ºê¡¢²Æì¤Î¼°Åµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤´Ë¬Ìä¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ËÄ«Áá¤¤¼°Åµ¤ËÃÙ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ÏÂçÊÑ¡£ÃÙ¹ïÂÐºö¤â6·îË¬Ìä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì°ø¤È¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¸ÌÀ¤Ê¤´È½ÃÇ¤À¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±Â¿Ë»¤Êº£Ç¯¤Ï¡¢8·î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦²Æì¤¬6·î¡¢Ä¹ºê¤¬9·î¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡×
¡¡Á°¸å¤·¤Æ4·î¤Ë¤â¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡¤Ï12Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤´Î×ÀÊ¡£Æ±22Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Î±àÍ·²ñ¡×¤ò¼çºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂçºåËüÇî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢½ô³°¹ñ¤«¤é²¦Â²¤ä¼óÇ¾¤¬ÍèÆü¤·¡¢¸æ½ê¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
5·î¤Î¿¢¼ùº×¤Ï¥É¥¿¥¥ã¥ó
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤´ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î24Æü¤Î¤³¤È¡£ºë¶Ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡×¤Ø¤Î¤´½ÐÀÊ¤ò²í»Ò¤µ¤Þ¤¬µÞî±¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Î¤À¡£Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÅöÆü¤Î½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Ë·çÀÊ¤ò·è¤á¤¿¡È¥É¥¿¥¥ã¥ó¡É¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¿¢¼ùº×¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê¸øÌ³¡¢¡Ø»ÍÂç¹Ô¹¬·¼¡Ù¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÍýÍ³¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¹Ô»ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤ªÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÌ¤Î·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÂÎÄ´¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°Æü¤Î¤´Í¼»Á¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ê¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍâÆü¤´ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿18Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ë¥â¥ó¥´¥ë¤Î½éË¬Ìä
¡¡¤´ÂÎÄ´¤Ï¹ËÅÏ¤ê¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢7·î¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¹ñ¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢ºß°ÌÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå½é¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÊÅ²¼¤Ï¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î07Ç¯¤Ë¤â¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤º¤ËÆ±¹Ô¤òÃÇÇ°¤·¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢18Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ë½éË¬Ìä¡£¥â¥ó¥´¥ëÂ¦¤È¤ÎÄ´À°¤¬º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÎ¢¤ÇÁêÅöµ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï½ª»Ï¤ª¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¸ø¼°¹Ô»ö¡½¡½´¿·Þ¼°Åµ¡¢¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤È¤Î²ñ¸«¡¢ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¹ñÌ±Åªº×Åµ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ê¡¼¥À¥à¡×¤Î³«²ñ¼°¡¢¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤ËÅ·¹Ä¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¥â¥ó¥´¥ë¹ñÌ±¤Îº×Åµ¤Ç¤ÏµÝ¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤¿
¡ÖÁ´µÙ¤ÎÆü¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°¹Ô»ö¤Î»²²ÃÎ¨¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ø¼°¹Ô»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±Åù¤Î½ÅÍ×¤Ê¹Ô»ö¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÖÎîÈê¤Î¶¡²Ö¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¥â¥ó¥´¥ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÍÞÎ±¼Ô¤Î°ÖÎîÈê¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤´Ë¬Ìä¤ÏÀï¸å80Ç¯¡¢°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤Ï¹ñÁ´ÂÎ¤Î´¿·Þ¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Âç¼«Á³¤âËþµÊ¤µ¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£ÀÐ¾Æ¤¤ÎÍÓÆùÎÁÍý¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤â¾¤¤·¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ¢¹ñÄ¾Á°¤Ë¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤¿¤À¡¢µ¢¹ñ´ÖºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÚºßÃæ¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Ð¥È¥à¥ó¥Õ¡¦¥Ð¥È¥Ä¥§¥Ä¥§¥°³°Áê¤¬¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¡¢¤´Åë¾èÄ¾Á°¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤ÇÊÅ²¼¤ä²í»Ò¤µ¤Þ¤ËÏÃ¤·¤«¤±Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤ªÈè¤ì¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î½ÐÈ¯»þ¹ï¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥È¥Ä¥§¥Ä¥§¥°³°Áê¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¡È¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¡É¤òÇã¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¼óÀÊ¿ï°÷¤òÌ³¤á¤¿½°±¡µÄ°÷¡¦²ÏÌîÂÀÏº»á¤À¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ï¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤¬ÆüËÜ¤òÈ¯¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¡¢µ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤äµ¡Æâ¿©¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ç¾Ò²ð¡£ÂÚºßÃæ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ëX¤ËÅê¹Æ¡£ÀÊ¼¡É½¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÆ±¹Ôµ¼ÔÃÄ¤ò¾¡¼ê¤Ë»£±Æ¤·¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ï³°Ì³¾ÊÂ¦¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÏÌî»á¤Ï¡Ö²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ë»¡Àè¤ÎÎ¾ÊÅ²¼¤ò¶á²á¤®¤ëµ÷Î¥¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¡ÈÌ©¾õÂÖ¡É¤òºî¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
¡ÖÊª¸«Í·»³¤È¤µ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì²ÏÌî»á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡ØÎ¾ÊÅ²¼¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î°ÕÌ£¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¤ß¤ÊÊò¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
½é¥â¥ó¥´¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ
¡¡¹¬¤¤¡¢Å·¹Ä¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤ï¤ë¡£ÊÌ¤Î³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´ÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Áí¤¸¤Æ½é¥â¥ó¥´¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¹Ô¤·¤¿À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤â°ìÍÍ¤Ë¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤´ÂÎÄ´¤¬°ú¤Â³¤·üÇ°¤µ¤ì¤ë
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¼¡¡¹¤È¸øÌ³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö8·î¤Î½ªÀïµÇ°Æü¡¢9·î¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¡¢±ù¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ³¤³°¸øÌ³¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤´ÂÎÄ´¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸øÌ³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¤¡¢Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤Ç²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦²í»Ò¤µ¤Þ¡£½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ò·Ð¤Æ¡¢¿â¤ì¹þ¤á¤¿¡È°Å±À¡É¤¬¿¶¤êÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
