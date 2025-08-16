¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤¬Âç·ù¤¤¡×³Ú²°ÊÛÅö¤Ï¡ÄÂÐ±þ¤Ë¹â¸«Âô¶Ã¤¡ÖËÜÅö¤Ë°Ëâ¡©¡×´Ä¶ÌäÂê¤ËÇÛÎ¸
¡¡¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú¡¡Èþ¤·¤¤¥á¥·¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Î¤¿¤á¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤¬Âç·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Õ²¼¡£³Ú²°ÊÛÅö¤Ï¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¡ÖÉáÄÌ¤Î¤ªÊÛÅö¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¸ãÇÚ¤ÏÉ¬¤º¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¬¤Î¤ªÊÆ¤È¤«¤ª¤«¤º¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÍÆ´ï¤ËµÍ¤á¤¿¤´ÈÓ¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍâÆü¤ÎÄ«ÈÓ¤Ë¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤Î¡ÖTHE ALFEE¡×¹â¸«Âô½ÓÉ§¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡ªËÜÅö¤Ë°Ëâ¡©¡×¤È¶Ã¤¡£³Õ²¼¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç·ù¤¤¡×¤È¤·¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£