ドジャースは15日（日本時間16日）、マックス・マンシー内野手（34）が負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。

マンシーは13日（同14日）のエンゼルス戦の試合前練習で右脇腹の痛みを訴え、同戦を欠場していた。この日のパドレス戦の試合前にロバーツ監督が「グレード1の筋損傷（軽度の肉離れ）だった」と負傷状況を説明した。

左膝の負傷で7月上旬から約1カ月間、戦線離脱。今月4日のカージナルス戦で約1カ月ぶりに復帰したばかりだが、再度の離脱が決定。指揮官は「マックスが離脱したことで、以前も打線は苦しんだ。どうやって穴を埋めるかという質問だが、非常に大きな痛手。彼の選球眼、長打力、出塁率といった要素をそのまま代わりで補うのは難しい。今いるメンバーの能力を信じて、良い打席を重ねるしかない」と厳しい戦いを強いられる覚悟を口にした。

マンシーに代わり、バディ・ケネディ内野手（26）が昇格。同選手は今月12日にブルージェイズをDFAとなり、この日、ド軍が獲得を発表した。40人枠の空きを作るため、フリアン・ヘルナンデス投手がDFAとなった。