Tシャツに飽きたらコレかも！【ZARA】大人の即戦力♡「ニットトップス」

毎日選ぶトップスはTシャツばかりでマンネリ気味……そんな人におすすめしたいのが、【ZARA（ザラ）】の「ニットトップス」。ニットトップスは秋冬のものだと思ったら大間違い。軽やかで涼しげで、しかも秋まで使えそうなアイテムが多彩に展開されています。ZARAならではの、使いやすいけれど一癖あるニットトップスは、いつものTシャツに代わる即戦力になってくれるかも。

さりげないロマンチックさにキュン！

【ZARA】「パイピングニットトップス」〈ストライプ〉\5,990（税込）

ポロシャツを思わせる、ボーダーと白い襟の組み合わせが爽やかなニットトップス。首元がキュッと閉じているので、ポロシャツよりもスポーティさが抑えられてきちんとした印象です。注目してほしいのは、襟と袖のパイピング。繊細でさりげなく主張するレースが、大人でもキュンとしてしまいそうな愛らしさです。カジュアルコーデに、トレンドのロマンチックムードをほんのひとさじ取り入れて。

デコルテのメタリックなパーツがインパクト大

【ZARA】「ニットトップス、装飾付き」\4,390（税込）

肩にゴールドのパーツが付いた、ニットトップス。左肩がギュッと絞られたことでアシンメトリーなデザインになり、個性的な雰囲気に仕上がっています。しかし、ベースはシンプルなボートネックトップスなので、ボトムスを選ばず合わせやすいかも。インナーに合わせるタンクトップやベアトップなどで見た目が変わるので、アレンジも楽しめそう。

平成を感じるシルエットが今の気分にぴったり

【ZARA】「ギャザー ニット トップス」\5,290（税込）

トレンドのY2Kコーデにぴったりなのが、タイトなシルエットのラウンドネックトップス。Tシャツだとちょっとカジュアルすぎてハードルが高いという人も、ニットなら上品さが加わって着こなしやすそうです。フロントのギャザーが高見えのポイント。パステルカラーも今年らしく、コーデにトレンド感を取り入れたい人はぜひゲットして。

夏から秋のエレガントコーデに合わせたい

【ZARA】「ベルト付きニットトップス」\3,590（税込・セール価格）

ウエストにベルトループ & ベルトが付いたニットトップスは、上品な肌見せが魅力的。ウエストをベルトでマークして、ペプラムシルエットに見せることで、気になる腰まわりもきれいにカバーしてくれそうです。ニットのノースリーブトップスなら、暑さが残る秋口も季節感のズレを感じずに使えるかも。ジャケットをさらっと羽織って、エレガントに着こなして。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N