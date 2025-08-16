センス抜群！ノココッチのペンケースなど登場 にょろにょろした細長い特徴のポケモン新グッズ
ポケモンセンターで23日より、にょろにょろした、細長い特徴を持つポケモンたちにフォーカスしたグッズが登場する。ポケモンセンターオンラインでは、21日10時より取り扱いがスタートする。
【写真】センス抜群！シビルドンのスマホスタンド、ミニリュウのマグカップなど
取っ手のミニリュウがユニークなマグカップをはじめ、ジャローダが巻き付いているように見えるペンスタンドなど、ポケモンたちの魅力がコミカルに表現されたグッズがラインナップ。
ミロカロスやレックウザなどの「ロングにょろにょろぬいぐるみ」は、自由にポージングができる仕様になっており、いろいろな場所に飾ることができる。
さらに、ポケモンたちがおしゃれにデザインされたTシャツには、ギャラドスが「たきのぼり」をしているようすや、ハブネークが「まきつく」ようすがプリント。着用するとハブネークに巻き付かれるような雰囲気を楽しめる。
■商品情報
ロングにょろにょろぬいぐるみ ハクリュー 9,900円
ロングにょろにょろぬいぐるみ ミロカロス 9,900円
ロングにょろにょろぬいぐるみ レックウザ 9,900円
タオルブランケット POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 4,950円
ロングタンブラー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス 1,870円
ロングタンブラー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合 1,870円
まきつくマグカップ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 2,970円
豆皿コレクション POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 880円
ペア箸置きセット POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ハンテール＆サクラビス 1,98
0円
ペンスタンドフィギュア ジャローダ 3,960円
スマホスタンドフィギュア シビルドン 3,960円
ぬいぐるみ巾着 カジッチュ 1,430円
ぬいぐるみペンケース ノココッチ(みつふしフォルム) 2,200円
Tシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合 Free 4,400円
ロングTシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドスのたきのぼり Free
\4,400円
Tシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS とぐろをまく Free 4,400円
Tシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS まきつくハブネーク Free 4,400円
マスキングテープ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 770円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドス 440円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ハクリュー 440円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス 440円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ジャローダ 440円
横型ノート POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 550円
ロングふせんセット POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 880円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ハクリュー 770円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス 770円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ジャローダ 770円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ノココッチ(みつふしフォル
ム) 770円
A4クリアファイル POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 385円
【写真】センス抜群！シビルドンのスマホスタンド、ミニリュウのマグカップなど
取っ手のミニリュウがユニークなマグカップをはじめ、ジャローダが巻き付いているように見えるペンスタンドなど、ポケモンたちの魅力がコミカルに表現されたグッズがラインナップ。
ミロカロスやレックウザなどの「ロングにょろにょろぬいぐるみ」は、自由にポージングができる仕様になっており、いろいろな場所に飾ることができる。
■商品情報
ロングにょろにょろぬいぐるみ ハクリュー 9,900円
ロングにょろにょろぬいぐるみ ミロカロス 9,900円
ロングにょろにょろぬいぐるみ レックウザ 9,900円
タオルブランケット POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 4,950円
ロングタンブラー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス 1,870円
ロングタンブラー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合 1,870円
まきつくマグカップ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 2,970円
豆皿コレクション POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 880円
ペア箸置きセット POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ハンテール＆サクラビス 1,98
0円
ペンスタンドフィギュア ジャローダ 3,960円
スマホスタンドフィギュア シビルドン 3,960円
ぬいぐるみ巾着 カジッチュ 1,430円
ぬいぐるみペンケース ノココッチ(みつふしフォルム) 2,200円
Tシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合 Free 4,400円
ロングTシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドスのたきのぼり Free
\4,400円
Tシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS とぐろをまく Free 4,400円
Tシャツ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS まきつくハブネーク Free 4,400円
マスキングテープ POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 770円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドス 440円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ハクリュー 440円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス 440円
ロングステッカー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ジャローダ 440円
横型ノート POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 550円
ロングふせんセット POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 880円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ハクリュー 770円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス 770円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ジャローダ 770円
アクリルキーホルダー POKEMON NYORO NYORO FRIENDS ノココッチ(みつふしフォル
ム) 770円
A4クリアファイル POKEMON NYORO NYORO FRIENDS 385円