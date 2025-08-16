日向坂46富田鈴花、“ちょんまげ”ヘアのランジェリーショット 1st写真集で最もお気に入りの衣装も公開
アイドルグループ・日向坂46の二期生で、卒業を発表した富田鈴花（24）の1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）より、新規カットが公開された。
【写真】ちょんまげヘアのランジェリーショットを披露した富田鈴花
今回は、8月15日に発表されたオリコン週間BOOKランキング、及び同ランキングのジャンル別「写真集」でも1位を獲得したことを記念して2枚のカットが公開。シティホテルで撮影されたパーフェクトスタイルが際立つランジェリーカットは、“ちょんまげ”ヘアがポイント。ヘルシーかつ、富田の持つ「あどけなさ」を存分に引き出したカットとなる。
もう1枚は、富田が今作の衣装の中でも一番のお気に入りだという、赤いセットアップ。舞台はギンピーというロードサイドの小さな街。夕陽があたり一面を黄金色に染めていくなかで撮影された、美しさと愛しさが止まらない1枚となっている。
本写真集では、富田が卒業を目前に控える中、オーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。陽光降り注ぐゴールドコーストをスタートして、海岸沿いを北上。「楽園」を意味する美しき島、「クガリ」へ。雄大な風景にはしゃぎ、心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような一作となる。
