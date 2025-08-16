µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¡Ìó£³¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë£±·³¹çÎ®¡¡¡Ö£´ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡¢Â¨ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ø
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º¸Éª¤Î¸Î¾ã¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö£´ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Â¨¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£µ·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÇÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Æº¸Éª¤òÉé½ý¡£¡Öº¸Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Ï¼ÂÀïÉüµ¢£¸»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë£²·³¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¡££±·³Éüµ¢¤Î£±¤Ä¤Î¥á¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²·³Àï¤Ç£²£°ÂÇÀÊ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£±£µÆü¤Î»î¹ç¸å¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¡Ê£±·³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¡££´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡©¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£