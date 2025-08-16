カルビー「ピザポテト タバスコ®ソース風味」発売/TABASCOソースの原料をパウダー化し、ピリッとした「辛さ」と「酸味」を再現

カルビーは、「TABASCOソース」を製造するマキルヘニー社と初コラボレーションを実施し、「ピザポテト タバスコ®ソース風味」(税込200円前後)を8月18日から全国のコンビニエンスストアで発売する。期間限定で、9月上旬に終売予定。

〈カルビーとTABASCOブランドが初コラボ〉

今回のコラボは、「TABASCOソース」とのコラボレーションを熱望したカルビー担当者がTABASCO Brandに声をかけたことから実現した。マキルヘニー社は、『日本でも“ピザにかける定番調味料”として親しまれてきたTABASCOソースを、ピザポテトとのコラボレーションによって、より多くの方に身近に楽しんでいただきたい』という思いからコラボを実施することにしたという。

◆「ピザポテト タバスコ®ソース風味」

60g、税込200円前後

「TABASCOオリジナルレッドペパーソース」の原料をパウダー化した”TABASCOスプレードライフレーバー”を使用した。ピザポテトならではの濃厚でコク深いチーズの味わいに、「TABASCOソース」の特徴であるピリッとした「辛さ」と「酸味」を組み合わせている。辛いものが得意ではなくても食べやすい、まろやかさと刺激のバランスが特徴。

パッケージには、「TABASCOソース」のロゴと瓶を配し、一目でコラボレーション商品であることがわかるようにした。

〈商品とオリジナルグッズが当たるSNSキャンペーン〉

「ピザポテト」と「TABASCOソース」の初コラボレーションを記念し、8月25日10時〜8月31日までの間、カルビーPR部公式Xアカウントでキャンペーンを実施する。

カルビーPR部公式Xアカウント(@calbee_PR)をフォローのうえ、指定の投稿をリポストすることで参加。抽選で100人に「ピザポテト タバスコ®ソース風味」1ケース(12袋入り)と「TABASCOソース キーホルダー」が当たる。

あわせてWチャンスも実施する。カルビーPR部公式Xアカウントをフォローのうえ、該当投稿に「#ピザポテトタバスコソース」をつけ、「1ガロンのTABASCO®ソースを何に使うか?」を書いて引用リポストすることで参加。抽選で1人に「ピザポテト タバスコ®ソース風味」100袋と「TABASCO®オリジナルレッドペパーソース」1ガロンボトル(約3.8L)が当たる。

SNSキャンペーン概要