MBSÂà¼Ò¤ÎÂçµÈÍÎÊ¿¥¢¥Ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Å¾¿È¡¢¥ì¥×¥í¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¹þ¤á¤Æ¡×
º£·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¤òÂà¼Ò¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçµÈÍÎÊ¿¡Ê39¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂçµÈÍÎÊ¿¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª2025Ç¯8·î16Æü¤è¤ê¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦50¥õ¹ñ¤Ç¤Î¼èºà¡¦Ãæ·Ñ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·º£¸å¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é³èÆ°¡¢¹¹¤Ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò´Þ¤á¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê´ØÀ¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ñÆâ³¤³°¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡ª¡¡³§ÍÍº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï6·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀèÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤ËMBS¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¡ª¼ºÇÔ¤ÏÉ¬¤º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶²¤ì¤º¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤âÄ©Àï¡ª¤³¤ÎÀº¿À¤Çî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÂçµÈ¤Ï¹ÃÆîÂçÂ´¶È¸å¤Î08Ç¯¤ËËèÆüÊüÁ÷¤Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ç±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¡£16Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤â¡¢19Ç¯¤ËÎ¥º§¡£