¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬8·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔÈ±¤ÎÌÓ¤Îº¬¸µ¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Õ¤ÈÊó¹ð¡£¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÔÆâ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤¿¤Æ¤Î¶âÈ±¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈýÌÓ¤Î¼çÄ¥¤¬¤¹¤´¤¤¡×¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤ÎºÇ¿·¡È¥É¶âÈ±¡É¶á±Æ
¡Ö¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËÉ×¤Ç¼Â¶È²È¤ÎËÌÂ¼¸ùÂÀ¤µ¤ó¤È»àÊÌ¡£¾®Åç¤µ¤ó¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î¤Ë¡Ô¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤¤¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¶âÈ±¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ô¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Õ¡Ô¶âÈ±¤ÇÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡Õ¡Ô¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¿Í¡ª¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡ÖÈýÌÓ¤Î¼çÄ¥¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¾®Åç¤Ï¤½¤Î¸å¤â¶âÈ±¤Î¤Þ¤ÞÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢8·î5Æü¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤é¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØÀ±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¶âÈ±¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¡ÔÀ÷¤áÄ¾¤·¡Õ¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÇ¿·Åê¹Æ¤âÈþ½÷¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¾®Åç¤¬¡È¶âÈ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÈýÌÓ¤Ï¹õ¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢
¡Ô»÷¹ç¤¦¤±¤ÉÈýÌÓ¤â¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÈýÌÓ¤Î¼çÄ¥¤¬¤¹¤´¤¤¡Õ
¡ÔÈýÌÓ¤Î¿§¤âÈ±¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Õ
¡ÔÈýÌÓ¤À¤±¿§°Å¤¤¤»¤¤¤Ç¹¤È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡Ôº£¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¡Èý¤âÈ±¤Ë¶á¤¤¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤è¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÔÈýÌÓ¤À¤±°Å¤¤¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡Õ¡Ô³¤³°¤Î¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡¡¥¥ê¥Ã¤ÈÇ»¤¤ÈýÌÓ¡Õ¡ÔÈýÌÓÇ»¤¤¤á¤ÎÊý¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¾®Åç¤â¡È¤¢¤¨¤Æ¡Éº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ô¤³¤¸¤ë¤ê¡¢¹õÈ±¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¡Ô¤³¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¹õ¤ÎÊý¤¬¤è¤ê°ìÁØ¤¤¤¤¡Õ¤È´¶¤¸¤ëÁØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¾®Åç¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¡ØKinacoco¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¡ØHabitat¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤è¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ô¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë8·î¤âÃæÈ×¡¡8·î¸åÈ¾¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Õ¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Åç¡£¼¡¤Î¹¹¿·»þ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£