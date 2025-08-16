¥²¥ª¡¢¡ÖBluetooth¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Ôー¥«ーmini¡×È¯Çä
¡¡¥²¥ª¥¹¥È¥¢¤Ï8Æü¡¢¥²¥ª¸ÂÄê¡ÖBluetooth¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Ôー¥«ーmini¡ÊGRSEI-SPK M2 BK¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1628±ß¡£Á´¹ñ¤Î336Å¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¡ÖBluetooth¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥Ôー¥«ーmini¡×¤ÏµÛÃå·¿¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¡£ÉÕÂ°¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þ¤ÎiPhone¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼è¤êÉÕ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇÂç½ÐÎÏ5W¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë½ÅÄã²»ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1ÂæÍÑ°Õ¤¹¤ì¤ÐTWS¡ÊTrue Wireless Stereo¡Ë¥âー¥É¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡RGB¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Éô²°¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²»¤È°ì½ï¤Ë¶õ´Ö¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Âç¤¤µ¤Ï61£í£í¡ß61£í£í¡ß51£í£í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¶îÆ°¤·¡¢Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï6»þ´Ö¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¡ÊÄ¾·Â55£í£í¡¢Æâ·Â45£í£í¡Ë¡¢USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£