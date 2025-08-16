相葉雅紀「今日からヒットマン」撮影回顧「ボッコボコだった」またやりたいこととは？
【モデルプレス＝2025/08/16】嵐の相葉雅紀が、15日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。ガンアクションへの意欲を明かした。
この日の放送では、ドラマで殴られるシーンについてリスナーから質問が届いた。現在、テレビ朝日系ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（毎週水曜21時〜）に出演中の相葉。殴られるシーンは痛いのかと聞かれると、「痛いですよ。痛い痛い痛い。痛いですよそりゃあ。だって殴られるわけですから。で、吹っ飛ぶわけですからね。眼鏡も吹っ飛んで割れちゃったしね」と答えた。しかし、話の最後には「痛いですよ。心は痛いですよ、心は」と「心」を付け加えていた。
さらに、以前出演したテレビ朝日系ドラマ「今日からヒットマン」（2023年）のことも話題に出し「（自身が演じた）十吉のときなんてボッコボコだったからね。裸にされてね、パンイチで。最後パンツの中から撃つっていうね」と回顧。「十吉も楽しかったなぁ。やっぱりガンアクションまたやりたいなと思った」と振り返り、願望を明かした。
相葉は「『SSBC』は拳銃を持ってないんですよ。だから、あるのかないのか…」とコメント。「またやりたいなと思いましたね」とガンアクションへの期待を口にした。（modelpress編集部）
