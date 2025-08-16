¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÄÌÊó¤·ÅÅÏÃÅÓÀÚ¤ì¤ë ¼ÂºÝ¤ÏÊì¤ËË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦Åì·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î15Æü¡¢Êì¿Æ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(31)¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤ÎÊì¿Æ(67)¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï8·î15Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±µï¤¹¤ëÊì¤ÎÆ¬¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÈÈ¹ÔÄ¾¸å¤Ë¼«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÅÅÏÃ¤ò³Ý¤±Ä¾¤¹¤È¡¢Êì¿Æ¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤¿¤á¡¢Â¸Ì¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¥ê¥â¥³¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤«Ã¡¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Åìµþ,
²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÀÅ²¬,
¥Í¥¸