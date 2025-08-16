°ËÅì½ãÌé¡¡¥²¥ó¥¯Éüµ¢¸å½é½Ð¾ì¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏºÆÅÐ¾ì¤Ë´¿´î¤·¤¿¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥²¥ó¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¤¬15Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ù¥óÀï¤Ç¸åÈ¾34Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡½1¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢CK¤«¤é¥ë¡¼¥Ù¥ó¤ÎMFÌÀËÜ¹Í¹À¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤äÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢GK¥é¥ï¥ë¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¼ºÅÀ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÃÏÊý»æHBVL¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î1Ê¬¤Þ¤Ç¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£±óÀ¬¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¥Ø¥ó¥¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï°ËÅì¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ë´¿´î¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ß¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï97Ê¬¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ºÇ½ªÈ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ËÅì¤ÎÉüµ¢¤Ë´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥Ù¥ó¤Ç¤ÏDFÂçÆîÂóËá¡¢ÌÀËÜ¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£º£µ¨Ì¤¾¡Íø¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£