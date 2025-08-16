佐藤健＆宮崎優が明かす『グラスハート』名場面の裏側 志尊淳の「ちょ、待てよ」はアドリブ「木村拓哉さんが憑依していた」
俳優の佐藤健と宮崎優（※崎＝たつさき）が15日、東京・ユナイテッドシネマアクアシティお台場で行われたNetflixシリーズ『グラスハート』体感上映会に出席した。すでに視聴者の間で話題になっている、志尊淳演じる坂本一至のあるシーンについて、佐藤は「志尊は木村拓哉さんが憑依（ひょうい）していた」と語り、会場は同意を示すような拍手に包まれた。
【動画】佐藤健＆宮崎優『グラスハート』体感上映会 ライブさながらの熱狂に「こんな試写会は初めて」
動画配信サービスNetflixで配信中の本作は、バンド活動に命を懸ける若者たちの青春音楽ラブストーリー。この日は、特にエモーショナルな展開の第9話と最終話の第10話が上映され、ライブシーンではスクリーンに向かって歌い、ペンライトを振って盛り上がることができるスペシャルイベントとあって、会場には応援グッズを手にしたファンが続々と集まった。
第9話と第10話の上映の合間に登壇した佐藤と宮崎は、「無限にある」（佐藤）という撮影エピソードの一部を披露。その中で宮崎は、第9話で自身が演じるドラマー・西条朱音、町田啓太演じる高岡尚、そして志尊演じる坂本が出演するシーンについて語った。
朱音が「TENBLANKをやめます」と切り出し、高岡が「TENBLANKはもう終わりだ」と続くシリアスな場面で、「その場から走り去る私に向かって、坂本が『ちょ、待てよっ！』って木村拓哉さんのようなせりふを言ったんです。台本には『西条！』としか書かれていなかったので、あれは志尊さんのアドリブ。マジか、と思いましたけど、朱音としては泣いているので笑えなくて。カットがかかった後に一人で笑ってしまいました」と振り返った。
佐藤も第7話で坂本が朱音をバックハグするシーンを例に挙げ、「僕の中であのシーンは、『俺じゃダメか』なんですよ。志尊は木村拓哉さんが憑依していた」と語り、1993年放送のドラマ『あすなろ白書』の名せりふを思い出していたことを明かした。さらに坂本がかけている黒縁眼鏡についても「取手くんの眼鏡に見える」と補足し、会場は笑いに包まれた。
