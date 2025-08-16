数量限定♡OSAJIのThanksサイズで叶える贅沢ハンドケア

日々休まず働き続ける手元に、やさしさと深いうるおいを届ける特別なハンドケアがOSAJIから登場します。人気の「リトリート ハンド マッサージ セラム」と「リトリート ハンド モイスト クリーム」に、たっぷり使えるThanksサイズが数量限定で発売。アオモジ・ラベンダー・ゼラニウムをブレンドした安らぎの香りとともに、紫外線や乾燥で疲れた大人の手肌を、しっとりなめらかに整えます。

やさしさと潤いを届けるセラム

「リトリート ハンド マッサージ セラム【Thanksサイズ】」（80mL/5,940円・数量限定）は、ポンプ式で使いやすい大容量タイプ。

ヒアルロン酸クロスポリマーNa1や水添レシチン1、擬似セラミド2が角層にうるおいを与え、水分保持をサポート。

青みかんエキス3で透明感を引き出し、ハンドマッサージと組み合わせることでふっくらみずみずしい手肌に導きます。

さらりとしたテクスチャで摩擦を感じにくく、マッサージ後はモイスト クリームで保湿効果を重ねるのがおすすめ。

*1 保湿成分 *2 スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）*3 ウンシュウミカン果実エキス（保湿成分）

ARGLANがこの秋リニューアル♡バウンスグロウで叶える弾む美肌

濃厚クリームでうるおいのヴェール

「リトリート ハンド モイスト クリーム【Thanksサイズ】」（95g/5,390円・数量限定）は、濃厚ながら伸びの良いテクスチャで、少量でも手全体をうるおいで包み込みます。

エモリエント成分1が擬似皮脂膜を形成し、乾燥から手肌を守りバリア機能をサポート。遠赤パウダー2配合で、マッサージ後の温もりをキープします。

家族でのシェアにも最適なサイズ感で、毎日のケアを贅沢に。

*1 トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、バチルアルコール、ステアリン酸、レシチン（全て保湿成分）

*2 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、シリカ（肌表面保護成分）

手元時間を変える香りと質感

アオモジ・ラベンダー・ゼラニウムをブレンドした香りは、深呼吸したくなるような静けさと前向きさをもたらします。

シルクのようななめらかさで包み込まれる感覚は、まさに手元のための贅沢時間。マッサージからクリームまで、連動した2ステップで“触れたくなる手”へと育てます。

毎日のご褒美に、特別なハンドケアを

OSAJIの数量限定Thanksサイズは、手元を美しく保ちたい大人の女性にぴったりの贅沢ケア。

セラムでうるおいを与え、クリームで包み込む2ステップは、日常のハンドケアを特別な時間へと変えてくれます。大容量だからこそ惜しみなく使え、香りと質感が心と肌を同時に満たすひとときに。

忙しい毎日の中でも、自分の手をやさしくいたわる習慣をはじめませんか。