Àî±ÉÍûÆà¡¡»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ÆµÙ¤ßËþµÊ¡ªÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î²ÆµÙ¤ßËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤È¤¸¤å¤ê¤È²ÆµÙ¤ß¤òÍá¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥ß¥Ë¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö12»þ´Ö¥Õ¥ë¤ÇÍ·¤ó¤À¤è¡¡²¶¤é¼ã¤¤¤Ê¡©¡¡É¨¾®ÁÎÄË¤¹¤®¤ÆÌëÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¼ã¤¤¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¸µAKB48¤Ç¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Çµ¯¶È¤ò¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¹â¶¶¼ëÎ¤¤È´é¤ò´ó¤»¤¢¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏAKB»þÂå¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àî±É¤Ï2019Ç¯5·î¤ËÇÐÍ¥¤Î×¢À¥ÃÒµª¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¡¢23Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî±É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡ªÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£