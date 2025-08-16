【女子ボートレーサー・インタビュー 永田楽（２３＝愛知）後編】

――現状の課題

永田 スタートが全然見えてないし、分かってない。一生、分かんないと思うんです（笑い）。スタート勘がマジでない。その分、ターンでどうにかしたい。とりあえずスピードを持って回って、スタートで遅れた分を追いつくしかない。スタートもだし、道中の走り方や位置取りもですね。

――得意コース、苦手コースは

永田 ３、５コースのような握っていくコースが好きですね。最近、５コースが好きなんです。でも、５コースの１着は隣が締めて行ってくれて、ごっつあんです〜いうのが多かったんですけど…。２コースはいいけど、インは難しい。待機行動もそうだし、スタートが分からない。練習でも単独旋回が嫌いなんです。なんか内に人がいた方がスピード持って回れるし、インはすごく苦手です。もちろん、コースに関係なく負けたら悔しいです。

――レースで心がけていることは

永田 目先の着を取りに行くよりも、内容を大事にしてます。６等でもペラの症状がどうだったから、どうしたら良くなるとか…。それを考えて走れたらいいんですけどね（笑い）。調整は回り足重視。握った時のレスポンスの良さとか、そこを大事にしてます。

――今期の目標は

永田 とりあえず勝率５点を目指しています。今期はいい流れがきているし、流れに乗れる時は乗っておこうと…。前期が事故パン過ぎました。初優出もしたいと思っているけど、目先の着を取りにいくと良くないと言われているので、２年後とか今後に身になることを今は練習期間と思って学んでいます。

――将来の目標は

永田 将来はＳＧで活躍できるくらい強くなりたいですね。強くなって稼ぎたい。とりあえず稼げれば、なんでもいいかな（笑い）。オールスターとかも選ばれたいけど、プレッシャーに感じるかも（笑い）。

――休日の過ごし方

永田 普段は練習ばっかりです。最近、妹が一人暮らしをしていて、買い物でお金が吸い取られていきますね（笑い）。最近、編み物を始めたんです！ きっかけは透明バック（※注）になって編み物で作ったやつをバックに付けるのが選手の間ではやっているんです。やり始めるとめっちゃ集中できるというか、無心でできますね。気づいたら２時間とかたっています。まじで暇なんですよ、宿舎って。だからめっちゃいいし、無心でできると脳が休まっているらしいんですよ。家は携帯があるからやったり、やらなかったりですね（笑い）

――同期の存在

永田 同期では南彩寧と一番仲がいいです。この前もユニバに一緒に行ったし、今度も一緒に遊びに行く予定です。同期の活躍ははあまり意識していないです、だって今はドングリじゃないですか？ 連絡を取ることもないですね。グループＬＩＮＥで「誰々、水神祭おめでとう！」くらいのラインが飛び交うくらいで。あとは結婚式のお誘いとかくらいですね（笑い）。

――ファンへのメッセージ

永田 まだまだ未熟者なのですが、応援してください！ 親がレースライブのコメントとかを見ていて「結構、応援してくれているよ」とか言われたら、やっぱりうれしいし、頑張ろうって思います。あとはとにかく稼ぎまくりたいですね（笑い）。

（※注）５月から宿舎とピットの往復時には、透明バックを使用することが義務づけられている。