¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û±ÊÅÄ³Ú¡¡»Õ¾¢¤Ï¹À¥À»¿Î¡Ä»ÐÄï»Ò¡¦ºÙÀîÍµ»Ò¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¤»Õ¾¢¤è¤ê¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡±ÊÅÄ³Ú¡Ê£²£³¡á°¦ÃÎ¡ËÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡±ÊÅÄ¡¡Éã¿Æ¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Çà¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»°»ÐËå¤Î»ä¤¬Ä¹½÷¤Ç¡¢£±¸Ä²¼¤È£¸¤Ä²¼¤ÎËå¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤ª¶â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ç¼õ¸³¤·¤¿¤±¤É¡¢¼õ¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ£³²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï
¡¡±ÊÅÄ¡¡ÍÜÀ®½ê¤Î»þ¤Ï¥Þ¥¸¤¯¤½²¼¼ê¤Ç¡Ä¡£¤¦¤Þ¤¤½ç¤Ç£±¹æÄú¤«¤é³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Î£¶¹æÄú¤ÎÃæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤è¤ê°ìÈÖÎ¥¤µ¤ì¤ÆÃ¼¤ËÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤ë¤¯¤é¤¤²¼¼ê¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Àû²ó¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¤Ä¤¯¤·¡¢ÉÝ¤¤¤·¡Ä¡£¤¿¤À¡¢µ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£³Ç¯£µ·î£²£°Æü¤Ë¤È¤³¤Ê¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡±ÊÅÄ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢£³ÁöÌÜ¤Ç£Æ¤ò¤·¤Æ¡Ä¡££±¼þ£±£Í²ó¤Ã¤¿¤é¤â¤¦£¶Åù¡¢¸å¤í¤ÎÇÈ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òÁö¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡±ÊÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»Õ¾¢¤Ï¹À¥À»¿Î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤Ï¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¤È¤ÏÁ´Á³¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢¥Ú¥é¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ºÙÀîÍµ»ÒÁª¼ê¤Ï»ÐÄï»Ò¤È¤Ê¤ë
¡¡±ÊÅÄ¡¡ºÙÀî¤µ¤ó¤âºÇ½é¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙÀî¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»Õ¾¢¤è¤ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇØÃæ¤Ï±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ºÙÀîÁª¼ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡±ÊÅÄ¡Ö¾è¤êÊý¤¬°¤¤¡£¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ó¤·²á¤®¡×¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Æ»Ãæ¤ÎÁö¤êÊý¡¢Áö¤ë°ÌÃÖ¤Ï·ë¹½¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¥é¤Î·Á¤È¤«¾è¤êÊý¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÌó£²Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿
¡¡±ÊÅÄ¡¡Á°¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Á°¤è¤ê¤Ï°®¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¤Ë·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÎý½¬ÈÖÄ¹Êäº´¤Ç¡¢ÈÖÄ¹¤Ï¾¾ÅÄ¿¿¼Â¤µ¤ó¡£¥Ü¡¼¥È¤Ïº£¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£±Ç¯¸å¤Î£²£´Ç¯£¶·î£±£¸Æü¤Ë½é¾¡Íø¡£ÌÄÌç£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü£²£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£±Ãå
¡¡±ÊÅÄ¡¡¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥Ð¥ó£Æ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é£Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¸ª¤Î²Ù²¼¤ê²á¤®¤À¤í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²¼¤ê¤Æ¤Þ¤¹¡£½é£±Ãå¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£