¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥ì·³¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥»¥À¥ó¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥é³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë£²£°£²£¶Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÇÃæ·ø¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£±£±£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼ç¤ËÃæ·ø¤ò¼é¤êÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¡¢£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£²ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤À¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀïÁ°¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¡Ë¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤«¤é¡ÊÂåÉ½Æþ¤ê¤Î¡ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤ÆâÌî¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃæ·ø¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎ¥¥å¥é¥½¡¼¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ÏÎÙ¤ÎÅç¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎ¥¢¥ë¡¼¥Ð¤Î½Ð¿È¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¤½¤·¤Æ³ÚÅ·¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£³£´ËÜÎÝÂÇ¡¢¥¥å¥é¥½¡¼½Ð¿È¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤¬ÆóÎÝ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥·¥â¥ó¥º¤¬»°ÎÝ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤¬º¸Íã¤ò¼é¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡Ë¤Þ¤À¸½Ìò¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¹¥³¡¼¥×¤â½Ð¤ë¡£Â¿Ê¬¡¢£Ä£È¤Ç¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¥±¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÎ¾Åê¤²Åê¼ê¤Î¡Ë¥¸¥å¥é¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥µ¥¤¥ó¥Á¥§¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÏÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤Ï¡Ö·Ð¸³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«ÂæÏÑ¤äÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ê¤Ç¥×¡¼¥ë£Ä¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ê¤ó¤À¡×¤È½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤È¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤È½à¡¹·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸·¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£