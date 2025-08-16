米男子ゴルフツアーのプレーオフ第２戦「ＢＭＷ選手権」２日目（１５日＝日本時間１６日、メリーランド州オウイングミルズのケーブズバレーＧＣ＝パー７０）、１２位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、ボギーなしの６４で回り通算７アンダー、首位と７打差の４位に浮上した。

４番パー５、５番パー４で連続バーディーを奪うと後半も４バーディーと積み重ね、２日連続でボギーなしという安定したプレーで上位争いに加わった。今シーズンはツアー開幕戦の「ザ・セントリー」で優勝して以降はトップ１０にも入れなかったが、今大会前に「状態はいい方向に向かっている」と話していたように、上昇気流に乗りつつあり、プレーオフ最終戦「ツアー選手権」出場とともに今季２勝目も照準に入った。

ただ松山は２日目のラウンド後に体調不良を訴えて、インタビューをキャンセル。今大会を中継する「ゴルフネットワーク」の番組内では「湿度が高いので熱中症になっているんじゃないか」との声も出ていた。症状など詳しいことは不明ながら、３日目以降、パフォーマンスへの影響が懸念される。