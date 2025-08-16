¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¡ÈSUV¡É¥ï¥´¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´¹â1.8mÄ¶¤¨¤Î¡ÖÄ¶¡È¥Ç¥«¥Ç¥«¡É¡×¥µ¥¤¥º¡ª ¼ÖÃæÇñ¤â¥¤¥±¤ë¹¡¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¦¥§¥¤¥¯¡×¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¡ª
¸ÄÀÇÉ¡Ö·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ!?
¡¡2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¦¥§¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¡¢°ìÂå¸Â¤ê¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¡ÈSUV¡É¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥¤¥¯¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¡ÖÂè43²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖDECA DECA¡Ê¥Ç¥«¥Ç¥«¡Ë¡×¡£
¡¡Á´¹â1800mm¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤Á´¹â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·Ú¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥É¥Ç¥«¥¯¤Ä¤«¤ª¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂç¤¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Á´¹â1835mm¤È¤¤¤¦·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë°µÅÝÅª¤Ê¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÅö»þ¿Íµ¤¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë85mm¤â¹â¤¯¡¢¼¼Æâ¹â¤Ï1455mm¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤¬¼ÖÆâ¤ÇÃåÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬Î©¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶õ´ÖÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢²Ù¼¼¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥é¥²¡¼¥¸¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÀìÍÑÀß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2WD¼Ö¤Ë¤ÏÍÆÎÌ90¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¾²²¼¼ýÇ¼¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¡¢²Ù¼¼¥Õ¥í¥¢¤ÏËÉ¿å»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥×¤äÄà¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼ÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÁõÈ÷¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤â2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ê¤É¤ÇSUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡660cc¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ52PS¤Î¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢64PS¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏCVT¡ÊÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¤òºÎÍÑ¡£²Á³Ê¤ÏºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤ÇÌó158Ëü±ß¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÇ®¿´¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥¦¥§¥¤¥¯¤¬¡¢¤Ê¤¼»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹â¤µ¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼åÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹â¤µ¤ÈÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤á¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Ç¤Ï¡Ö²ÃÂ®¤¬Æß¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Å¿´¤¬¹â¤¤¤¿¤áÂ²ó¤ê¤Ï¹Å¤á¤ËÄ´À°¤µ¤ì¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤ä¤ä¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£²£É÷¤Ë¤â¼å¤¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¥º¥¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¤Ê¤É¤¬20km¡¿L¤òÄ¶¤¨¤ëÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥§¥¤¥¯¤Ï17.4km¡¿L¡ÊFF¡¦¼«Á³µÛµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ç³Èñ½Å»ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²Á³Ê¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶õ´ÖÀ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤äÇ³Èñ¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë·ç¤±¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆ±¤¸¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¦¥§¥¤¥¯¤ÎÄ©Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀº¿ÀÅª¸å·Ñ¼Ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿SUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥È¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¿¥ó¥È ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹¡×¤Ø¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂå¸Â¤ê¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¥¢¥È¥ì¡¼¤ä¥¿¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¤¥¯¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÊý¸þÀ¤òÆ³¤¤¤¿°ÕµÁ¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£