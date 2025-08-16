NiziU¡¦MIIHI¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡× ¼ã¤¹¤®¤ë¡È¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¡É¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¡ª
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢MAYA¡¦MIIHI¡¦RIMA¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö²Æ¤ÎÌë¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤ä¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎNiziU³Ú¶Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀ¸ÅÅÏÃ¡ª
MAYA¡§º£½µ¤ÎNiziU LOCKS!¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü4Æü´Ö¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶á¶·¤ò¡¢Ä¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£Æü¤â¡¢ÁáÂ®ÅÅÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤â¤·¤â¤·¡Á¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤â¤·¤â¡Á¤·¡ª
MAYA¡§NiziU¤ÎMAYA¤È¡ª
MIIHI¡§MIIHI¤È¡ª
RIMA¡§RIMA¤Ç¤¹¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
MAYA¡§¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÌ¾Á°Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§14ºÐ¡¢¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡Ö¤¦¤£¤¸¤å¡Á¡×¤Ç¤¹¡£
MAYA¡§¤¦¤£¤¸¤å¡Á¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIMA¡§¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤è¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYA¡§À¼¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ê¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¤¬¡Ë¤¦¤£¤¸¤å¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢WithU¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§WithU¤Ç¤¹¡ª
MAYA¡§¤¤¤Ä¤«¤é¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Æú¥×¥í¤Î¤È¤¤«¤é´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡£
RIMA¡§¤±¤Ã¤³¤¦Á°¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡©
MIIHI¡§Æú¥×¥í¤Î¤È¤¤Ï¡Ê¤¦¤£¤¸¤å¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë²¿ºÐ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡© 9ºÐ¤È¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡Ä¡Ä¡©
MIIHI¡§¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
MAYA¡§¡ÊÇ¯Îð¤¬¡Ë°ì·å¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¡½¡½²Æ¤ÎÌë¤ËÄ°¤¤¿¤¤¡ÖTwinkle Twinkle¡×
MAYA¡§ÁáÂ®ËÜÂê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤£¤¸¤å¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§²Æ¤ÎÌë¤Ë¡¢NiziUÀèÀ¸¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
MIIHI¡§´ò¤·¤¤¡Á¡ª
MAYA¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Î¶Ê¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¡ÖTwinkle Twinkle¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª
RIMA¡§¤ª¡Á¡ª ¡ÖTwinkle Twinkle¡×¡£¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¶Ê¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
MAYA¡§´ò¤·¤¤¡Á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ì¤«¡ª Á°Êç½¸¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
MIIHI¡§¤³¤ì·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢MIIHI¤ÈMAYA¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡© ¤¢¤ÈAYAKA¤È¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤Î¤È¤¤âÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
MIIHI¡§¤¢¤ê¤¬¤È¡Á¡ª
MAYA¡§Á°²ó¡¢¡ÖMusic Memories¡×¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¿¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ËÄ°¤¤¿¤¤ºÇ¶¯²Æ¥½¥ó¥°¡×¶µ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤½¤ì¤Ç¤¹¡ª
MAYA¡§¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª ¤Ê¤ó¤ÇºÇ¶¯¤Ê¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
MAYA¡§¡ÖTwinkle Twinkle¡×¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö½é´ü¤Îº¢¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¤È¤¤È¤«¤ËËè²ó²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©
RIMA¡§¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥é¥¤¥Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
MIIHI¡§¡ÖNiziU Live with U 2024-2025 ¡ÈAWAKE¡É¡×Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª
MAYA¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î²Æ¤ÎÌë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ë¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¼õ¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
MIIHI¡§ÊÙ¶¯¤Ï¤«¤É¤Ã¤Æ¤ë¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¡Á¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MIIHI¡§¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYA¡§¤Ç¤â¡¢¼õ¸³À¸¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÄ¥¤êµÍ¤á¤º¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤Í¡©
RIMA¡§³Ú¤·¤¤¤³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
MAYA¡§ÊÙ¶¯°Ê³°¤Ë¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MAYA¡§²¿¤¹¤ë¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§NiziUÀèÀ¸¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢YouTube¤È¤«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½Ð¤¿¤é´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡ª
RIMA¡§´ò¤·¤¤¡ª »ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª
MAYA¡§¤¦¤£¤¸¤å¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYA¡§ºÇ¶á²¿´Ñ¤¿¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§ºÇ¶á¤Ï¡¢¡ÖAWAKE¡×¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£
MIIHI¡§¤Á¤ã¤ó¤È´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¤È¡¢¡ÖConviNiziU store¡×¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª
MIIHI¡§RIMA¡¢¤³¤Î´Ö½Ð¤Æ¤¿¤è¤Í¡©
RIMA¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª ´ò¤·¤¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§½ÕºÚÀèÀ¸¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIMA¡§ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Á¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MIIHI¡§»ä¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYA¡§¤¸¤ã¤¢¡¢²ÆµÙ¤ß¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡© ¤½¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Á¡ª
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250812220000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
〈番組概要〉
番組名:SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)
放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X:@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
