¡Ú»¥ËÚµÇ°¡Û¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤Ï³ÑÇÏ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡¡±üÂ¼ÉðÄ´¶µ»Õ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¡á£¸·î£±£¶Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì
¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð±¹¼Ë¡¢Éã¥Þ¥¤¥ó¥É¥æ¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤Ï³ÑÇÏ¾ì¤Î¤ß¤ÇÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤ËÈþ±º¡¢È¡´Û¡¢»¥ËÚ¤È¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤È£³¤«·î¶á¤¯¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£»¥ËÚ¤À¤±¤Ç¤âÌó£±¤«·î¤ÎÄ´À°¡£¡ÖÂÚºß¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±üÂ¼ÉðÄ´¶µ»Õ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÏÈ¤Ï£³ÏÈ£µÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¡¢¡ÊÆ±±¹¼Ë¤Î¡Ë¥Î¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬Âç³°¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¡Ê¹¯À¿µ³¼ê¡Ë¤Ï¡ØÏÈ¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½Ð¤ë¤«¤é¡¢Æâ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£