¡Ú£Î£Ð£Â¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤É¤³¤í¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄ¤¬µåÃÄ£´¿ÍÌÜ¤Î£±£°£°£°ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£´
¡ù¹Åç¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹Åç¡á¿¹²¼¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡áµÈÂ¼
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£±£¶Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»³ÅÄ¤Ï¸½ºßÄÌ»»£¹£¹£¶ÆÀÅÀ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀáÌÜ¤Î£±£°£°£°ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£´¤ÈÇ÷¤ë¡££±£°£°£°ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£´Ç¯£··î£²£¸Æü¤ËÃ£À®¤·¤¿ÀõÂ¼¡Ê³Ú¡Ë°ÊÍè£´£¹¿ÍÌÜ¤À¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄÌ»»ÆÀÅÀ¾å°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÂÇ¡¡¡¡¼Ô¡¡ÆÀ¡¡¡¡ÅÀ
¼ã¾¾¡¡ÊÙ¡¡£±£°£±£µ
ÀÄÌÚÀë¿Æ¡¡£±£°£±£µ
¸ÅÅÄÆØÌé¡¡£±£°£°£³
»³ÅÄÅ¯¿Í¡¡¡¡£¹£¹£¶
ÃÓ»³Î´´²¡¡¡¡£¸£±£¹
µÜËÜ¿µÌé¡¡¡¡£¸£°£´
¿ù±º¡¡µý¡¡¡¡£·£´£³
¹Âô¹î¸Ê¡¡¡¡£¶£µ£µ
ÈÓÅÄÅ¯Ìé¡¡¡¡£¶£³£°
´äÂ¼ÌÀ·û¡¡¡¡£µ£¶£¸
¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»³ÅÄ¤ÎµÏ¿Ã£À®¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë
¡¡¡ùµð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡á°æ¾å¡¢ºå¿À¡áÂ¼¾å
¡¡¡ùÃæÆü¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¡á¹â¶¶¹¨¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÃÝÅÄ
¡¡¡ù³ÚÅ·¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¡áÆâ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡á²ÃÆ£µ®
¡¡¡ù¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½À¾Éð¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡¢À¾Éð¡áÍ¿ºÂ
¡¡¡ù¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÍ¸¶¡¢¥í¥Ã¥Æ¡á¾®Åç
¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç