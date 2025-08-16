女優の麻生久美子（４７）が１９９５年の映画デビュー以来、３０年の節目を迎えた。着実にキャリアを重ねて「今が一番、幸せ」と充実感を漂わせる。２４年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（橋本環奈主演）で娘を優しく見守る母親を好演し、４月期のテレ朝系ドラマ「魔物」では塩野瑛久（３０）との過激なラブシーンが注目された。２９日公開の映画「海辺へ行く道」（横浜聡子監督）でも存在感のある演技を披露している。（有野 博幸）

キラキラと輝く女優オーラとは違う、人懐っこいほほ笑み。麻生は同窓会で再会した幼なじみのように、親しみやすい笑顔で取材に応じた。記者が過去の出演作の感想を伝えると「そうそうそう、そうなんです〜」と目を細め、懐の深さを感じさせた。

細かいことにこだわらない性格で、泰然自若という言葉が似合う。それが長く活躍を続けられる要因だ。「理想の役者像とか、ないんです。ちょっと雑な言い方になっちゃうけど、何でもいいと思っている。基本的にずーっと受け身で、やっています」。ドラマや映画の現場でも「自分から監督さんに質問はしないですね。言われたことを頑張るだけ。面白みがない人間だと思われそうですけど、いつもそんな感じです」と明かした。

４０代後半となり、人生を見つめ直すようになった。「今が十分に幸せで、恵まれている。好きな人たちと一緒に楽しくいられたら、それだけで幸せ。将来のことは深く考えず、『なるようになれ』と思います」。１０代、２０代の若手との共演でジェネレーションギャップを感じることもあるが、「面白いくらいに違う世代ですよね。体形も全然違う。いろいろ思った時もありましたけど、違いを受け入れてから、生きやすくなってきました」。力みすぎず、ゆる〜い自然体の姿勢が魅力だ。

幼い頃は歌手志望だった。「幼稚園の頃から西田ひかるさん、チェッカーズさん、光ＧＥＮＪＩさんに憧れて、アイドル歌手になりたいと思っていました。生まれ育ったのが自然豊かな場所で、気軽に映画館に行ける状況ではなくて、初めて映画館で見た映画は１１歳の時、丹波哲郎さんの『大霊界』でした」

９５年に俳優の哀川翔（６４）が、あいかわ翔名義で監督した「ＢＡＤ ＧＵＹ ＢＥＡＣＨ」で映画デビュー。９８年にカンヌ国際映画祭にも出品された「カンゾー先生」（今村昌平監督）で一躍注目された。「本当にお恥ずかしいことなんですけど、錚々（そうそう）たる共演者のみなさん、監督のことも知らずに出演していました。できることなら、あの頃に戻って自分に教えてあげたい」。撮影中に今村監督をはじめスタッフから「映画で長く活躍する女優になってほしい」と言われ、本格的に女優業を意識するようになった。

その後、女優として仕事が軌道に乗っても自分の演技に自信を持てずに思い悩み、壁にぶち当たった。転機になったのは、オダギリジョー（４９）と共演したテレ朝系ドラマ「時効警察」だ。「コメディーに本格的に挑戦して、視野が広がった。『時効警察』と出会ったことで女優人生が変わりました」と愛着を語る。

０７年にスタイリストの伊賀大介氏（４８）と結婚。２児の母として家事・育児と仕事を両立させている。「明るい親でありたいと思うけど、子供が約束を破ったり、危ないことをしたら、怒ることもあります。親になって『自分も怒ることがあるんだな』って気付きました。子育ては思い通りにはいかないですよね。親子と言っても別人格だから、できる限り子供の意思を尊重したい。夫はスタイリストですけど、服を選んでもらうことは、ほぼないです。たまに相談するくらい」

「おむすび」では、橋本演じる主人公・米田結の母・愛子役を好演した。予想以上に反響が大きく「朝ドラのお母さん役は特別ですよね。いろんな現場で『見てますよ』と声を掛けていただきました」。橋本とも打ち解け、「みんなを引っ張る座長。すごくかっこいい。私より頼りになるし、しっかりしている」。平成のギャル文化を描いた物語で「私も１０代の頃にギャルをやっておけば良かったな」と後悔したという。

取材では「今後、どんな役をやりたいですか？」というのが定番の質問だ。「聞かれたら『医者かな』とか、答えているけど、昔から特にないです。オファーがないと仕事がないので、どんな役もチャンスをもらってから『ぜひやってみたい』と思います」。ドラマ「魔物」では１６歳差のラブシーンが注目された。当初は「本当に私でいいんですか？」と遠慮がちだったが、筋力トレーニングをして体重も落として撮影に臨み、「すっごく楽しかった」。

ほのぼのとした世界観が魅力の「海辺へ―」で横浜監督と３度目のタッグを組んだ。「横浜監督は天才です。演出で魔法にかけられる。日常の延長のように芝居が始まっていく。演出される時の言葉のチョイスが心に刺さるんですよね。意外な角度から見ているから役者としてはハッとさせられるし、ワクワクする」

主人公の奏介（原田琥之佑）と一緒に暮らす親戚の寿美子役。「謎めいた女性で、どう捉えればいいのか難しかった」。完成した作品は試写室でチェックして「声を出して笑いました。ユーモアがあって、エッジが利いている。大きな出来事が起きるわけじゃないけど、ずっと見ていたくなる世界観。すごく好きな映画です」と太鼓判を押した。

◆麻生 久美子（あそう・くみこ）１９７８年６月１７日、千葉県生まれ。４７歳。９５年に「ＢＡＤ ＧＵＹ ＢＥＡＣＨ」で映画デビュー。９８年に今村昌平監督の映画「カンゾー先生」で注目され、報知映画賞助演女優賞。２００７年に映画「夕凪の街 桜の国」で報知映画賞主演女優賞。主な出演作は１１年の映画「モテキ」、１９年の「翔んで埼玉」、２３年の「高野豆腐店の春」など。身長１６２センチ。