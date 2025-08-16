¡Úµð¿Í¡ÛÉüµ¢£²ÀïÌÜ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¡¡°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤¬ÍèÆü¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½·ÄÂç¡Ê£±£¶Æü¡¦£Çµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢£³·³·ÄÂçÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¸»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎ¡Ê£Ô£Æ£Ã£Ã¡ËÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤ÏÉüµ¢£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¤ÏÍèÆü¸å½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡ÊÍ·¡ËÀÐÄÍ
¡¡£²¡Ê±¦¡Ë½®±Û
¡¡£³¡Ê»°¡ËÊ¿»³
¡¡£´¡Ê°ì¡ËÃÝ²¼
¡¡£µ¡Ê»Ø¡Ë¥Õ¥§¥ê¥¹
¡¡£¶¡ÊÊá¡ËÂçÄÅ
¡¡£·¡Êº¸¡ËÂç¾ë¸µ
¡¡£¸¡ÊÆó¡ËËÌÂ¼
¡¡£¹¡ÊÃæ¡ËÁêÂô
£ÐÂåÌÚ